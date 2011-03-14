ЦДР: «Ближний город»

14
, 15 марта
в Центре драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина
- премьера спектакля «Ближний город»
. Пьеса молодого литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса
была выбрана для постановки в ЦДР
режиссером Игорем Селиным
и поставлена в Москве впервые.
Для российской публики этот автор был открыт именитым литовским режиссером Римасом Туминасом
, поставившим пьесу Ивашкявичуса «Мадагаскар»
в Малом театре
(Вильнюс). Спектакль был показан на гастролях в Москве в 2006 году. Теперь этого автора уже открывает молодой российский режиссер Игорь Селин
, который успел осуществить в ЦДР
несколько успешных проектов. В числе его постановок в Центре драматургии и режиссуры «Остановка. «Призраки»» Хельмута Крауссера
(2003), «Женщины из его прошлой жизни» Роланда Шиммельпфеннига
(2009). Игорь Селин
выдвигался национальной премией «Золотая маска» в номинации «За лучшую режиссуру» за спектакль «Горе от ума»
, поставленный в Российском Академическом театре драмы им. Ф. Волкова
(Ярославль).
Литовский писатель и драматург продолжает в пьесе «Ближний город»
свои размышления о том, что такое выбор, насколько человек готов быть свободен и как способен распорядиться этой свободой. Стандартная многодетная семья, жена Аника и её муж Сванте, живут в маленьком шведском городе Мальме. Сванте каждые выходные ездит в Копенгаген, что начинает беспокоить Анику. После долгих расспросов мужа, которые не помогают ей понять, зачем же Сван ездит в Копенгаген, домохозяйка всё-таки решает отправиться в самостоятельное путешествие. Её наезды в Копенгаген обнаружат другую Анику, совсем не домохозяйку. В параллель с сюжетом об этой семье шведских обывателей, не выдерживающих испытания свободой, в пьесе развивается еще один условный сюжет. Карлсон с пропеллером то и дело ведет разговоры с Русалочкой, пойманной им в сети. В финале выстрелит ружье в руках Свана, а Карлсон полоснет ножом хвост Русалочки. Бытовые реалии уступят место условным образам и символам, что даст самую широкую возможность трактовки происшедшего.
Игорь Селин
о пьесе «Ближний город»
: «Эта пьеса о мечте. Каждый из нас стремится вернуться в город своей Мечты. Это — то место, где когда-то было очень хорошо или когда-то будет. И не важно, существует ли такой Город на самом деле, близко расположен или далеко. Важны не перемещения в пространстве, а путь, который совершается от одной души к другой; путешествие, которое совершается в их сознании.
Карлсон и Русалка — символы двух разных стран — Дании и Швеции. Они пытаются найти взаимопонимание, но не находят. Цинизм и прагматичность настолько проникли в человеческие отношения, что даже самые добрые персонажи, такие как Карлсон, уже заражены этим «вирусом»».
В спектакле заняты актеры: Дмитрий Умеров
, Михаил Фатеев
, Виктория Михеева
, Даниил Воробьев
, Эдуард Двинских
, Екатерина Карпушина
.
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Список актеров обновлен.