«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева)

анонс

16 августа 2006

А дальше - тишина...

В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.