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«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева)

15 марта
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15 марта 2011
«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева)- 15 марта на сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской.
Режиссер вечера и автор идеи - Ольга Обуховская
I часть – спектакль «Прыжок в свободу» (с участием звезд балета, а также актера Сергея Янковского). Спектакль о детстве, юности и первом успехе Р.Нуреева
II часть – Гала-концерт (с участием народной артистки России Юлии Махалиной, заслуженной артистки России, лауреата «Золотого Софита» Веры Арбузовой и Мужского балета Валерия Михайловского).
О Нурееве вспоминали: народный артист России, лауреат Государственной Премии Олег Виноградов и друг Рудольфа Нуреева Владимир Рэн (Франция). II часть посвящена жизни танцовщика на Западе.
Также были представлены фрагменты фильма «Неизвестный Рудольф Нуреев», снятый Владимиром Рэном.

16 июня 1961 года мир потрясла сенсация – ведущий танцовщик Кировского театра Рудольф Нуреев не вернулся из парижских гастролей в СССР. Иностранные газеты пестрели заголовками: «Звезда балета и драма в аэропорту Ле-Бурже», «Прыжок в свободу».
Памятный вечер создан по материалам автобиографии Рудольфа Нуреева, в которой он рассказывает о своей жизни до эмиграции. Зрители увидят разного Нуреева – одинокого мальчика из эвакуированной семьи, дерзкого студента хореографического училища, уверенного в себе мастера. Это удивительный синтез театрального и балетного искусства. Роль гениального танцовщика исполнил молодой питерский актер Сергей Янковский. За эту роль он был удостоен специальной премии на театральном фестивале «Амурская осень».
Балетное сопровождение каждый раз меняется: в проекте принимали участие Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, Валерий Михайловский и солисты «Мужского балета», Адриан Фадеев и другие. В этом проекте примут участие народная артистка России Юлия Махалина, заслуженная артистка России, лауреат «Золотого Софита» Вера Арбузова и артисты Мужского балета Валерия Михайловского. Все эти исполнители стали несомненным украшением спектакля, дополнив его своей яркой индивидуальностью.
«Мне претят жесткие рамки, я изо всех сил стараюсь найти новые возможности, развить разные стороны моей натуры, открыть, в чем состоит ее сущность. Поэтому я не вернулся в Россию. Я чувствовал настоятельную потребность разбить окружавшую меня скорлупу, искать, пробовать, исследовать. Я хочу, подобно слепому, попробовать на ощупь все, что меня окружает. … Я хочу иметь возможность работать повсюду – в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Токио и, разумеется, самом, на мой вкус, прекрасном из театров – сине-серебряном Кировском в Ленинграде. Мне двадцать четыре года. Я не желаю, чтобы кто-то решал за меня мое будущее, определял, в каком направлении мне «следует» развиваться. Я попробую дойти до этого самостоятельно. Вот что я понимаю под словом «свобода». (Р.Нуреев)
«Я и ныне, и тогда в мгновения, когда меня настигала невольная охота поразмышлять о моем друге, не смог бы сравнить его с конкретным лицом. Но сегодня я думаю о нем как о древнем тюркском воине, покорителе земель, основателе держав и цивилизаций, могучих и грозных при жизни сюзерена и вмиг распадающихся с его смертью. Черты и качества энтузиаста и завоевателя буквально выпирали в нем, наделяя его в минуты возбуждения ярким атлетизмом, придавая его юному лицу одухотворенное выражение, несущее и опыт жизни, и размышления о ней» ([i]А.Бикчурин).[/i]
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персоны
Рудольф НуриевОльга ОбуховскаяСергей Янковский
театры
Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

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«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева) фотографии
«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева) фотографии
«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева) фотографии
«Непокоренный Нуреев» (ко дню рождения Рудольфа Нуреева) фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Юлия Медведева (Москва)   11.02.2011 - 21:49
Как же я обожаю Нуреева! Жалко, что спектакль в театре Комиссаржевской. Когда буду в Санкт-Петербурге, постараюсь сходить на этот спектакль. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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