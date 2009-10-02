Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях

Драматург Михаил Шатров написал множество пьес о Ленине и о большевиках, стал признанным лидером официальной драматургии, занимал важные посты в управлении советским искусством, был рьяным последователем идеи "социализма с человеческим лицом". Пик популярности и актуальности пьес Шатрова пришелся на конец 80-х - время перестройки , когда стало можно говорить о Ленине, Сталине, Троцком, Бухарине, Рыкове (дальнем родственнике Шатрова ) как о живых людях, которым свойственны сомнения и ошибки, а темы первых лет революции вызывали жгучий интерес. Пьесы Шатрова народ зачитывал до дыр.

Возникший в обществе раскол, появление разных точек зрения на суть и судьбу социалистических идей, подвигли драматурга к попытке воспроизвести на сцене "суд над Лениным". Так появилась пьеса "Диктатура совести. Споры и размышления 1986 года в двух частях": в авторские диалоги вмонтированы цитаты из документов, писем и литературных произведений, на сцене встречаются исторические персонажи и вымышленные герои из разных эпох, в диалог которых вовлечен также и зритель.

За постановку взялся Марк Захаров, всегда точно чувствовший общественную конъюнктуру. Премьера спектакля, ставшего главным "шлягером перестройки", состоялась 15-го марта 1986 года на сцене Театра им. Ленинского комсомола.

Спектакль по стилистике напоминал выступление агиттеатра первых лет Советской власти: карикатурные буржуй Черчилль, дворник "из народа", идеологически заштампованная учительница и пафосные положительные герои - генерал Карбышев, Энгельс, обычная школьница 80-х, написавшая письмо в редакцию газеты. "Хороший" революционер — обаятельный, веселый Энгельс (Олег Янковский) противопоставляется "плохому" — мрачному человеконенавистнику Андре Марти (Александр Збруев). Сменяя друг друга , они выступают на неком импровизированном суде, вызываемые для свидетельских показаний по делу Ленина. Суде, названном "Судом над Лениным".

По мысли авторов спектакля, социализм немного заблудился, но чистая юность, провозгласив химерическую «диктатуру совести», вновь выведет его на широкую и светлую дорогу.

Этот спектакль становится сигналом для театров по всей стране: запрещенное начинает разрешаться.



Состав исполнителей: Евгений Леонов, Татьяна Пельцер, Всеволод Ларионов, Елена Фадеева, Александр Абдулов, Олег Янковский, Александр Збруев, Николай Караченцов, Борис Никифоров, Виктор Корецкий, Борис Чунаев, Юрий Колычев, Зоя Кузнецова, Владимир Белоусов, Марина Игнатова, Александр Сирин, Александра Захарова, Елена Степанова, Татьяна Рудина, Виктор Раков, Татьяна Дербенева, Андрей Леонов, Татьяна Кравченко, Юрий Наумкин, Татьяна Рудина, Радий Овчинников, Сергей Степанченко, Андрей Дружкин, Александр Каргин, Ирина Серова, Владислав Быков, Владимир Ширяев, Геннадий Козлов.