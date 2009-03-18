«Music in Motion»: Виктор Добронравов и «Кинопроектор»

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22 июня 1941

Театр на войне...

В начале лета 1941 года начались традиционные летние гастроли театров. Московский Художественный театр им. Горького привез на гастроли в Минск спектакли «На дне», «Дни Турбиных», «Школа злословия» и «Тартюф».