«Music in Motion»: Виктор Добронравов и «Кинопроектор»

18 марта 2009 года в арт-клубе «Дуров»
выступил Виктор Добронравов
и его ансамбль «Кинопроектор».
Добронравов открыл серию концертов нового проекта «Music in Motion» продюсерской компании tMotion. «Music in Motion» - это новый взгляд на современное искусство. Оригинальный синтез кино, живописи, фотографии, театра и музыки. Музыка в движении. Идеи, образы, объекты – на фоне мелодий, ритмов и жестов.
Виктор Добронравов
- популярный театральный и киноартист, представитель знаменитой актерской династии Добронравовых, известный многомиллионным телезрителям по сериалам: «Не родись красивой»
, «Все смешалось в доме»
, «Национальное достояние»
, «Чемпион»
, а театралам по главным ролям в спектаклях театра им. Евг. Вахтангова
.
Идея создать музыкальный коллектив родилась не спонтанно и отнюдь не из амбиций популярного артиста попробовать себя в новом качестве. Еще ребенком, обучаясь в Класс-Центре музыкально-драматического искусства, Виктор исполнял главные роли в детских мюзиклах и много лет играл в юношеском джазовом оркестре. «Класс-Центр» - своеобразный знак качества в музыкальной среде, и именно из этой школы вышло много именитых джазовых музыкантов. Нет ничего удивительного в том, что музыкальный вкус, правильные ориентиры и желание петь вылилось в самобытный творческий проект. Впрочем, правильнее сказать не «петь», а «исполнять», так как для актера любая песня всегда превращается в своеобразный мини-спектакль – со своей трактовкой и образами.
В репертуаре коллектива - не просто песни из известных и всеми любимых кинофильмов в исполнении харизматичного киноартиста, и не просто под аккомпанемент живых музыкантов. «Кинопроектор» - это новое прочтение известного материала – талантливое, трогательное и с доброй долей юмора. Прежде всего, это оригинальные авторские аранжировки – яркие и мелодичные – в самых неожиданных стилях (джаз, фанк, рэгги, боссанова и др.).
«Кинопроектор» - это секстет ведущих джазовых музыкантов России: Андрей Бубнов (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Владимир Черницын (бас), Максим Дуров, Павел Жулин (труба), Тимур Некрасов, Евгений Черепанов (саксофон), Александр Папий (гитара).
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