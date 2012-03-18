В Ленкоме - новая Кончитта!

анонс

1 июля в восемь часов вечера в клубе Мастерская в Театральном проезде Политическое кабаре КАБАРЕ.DOC устраивает интерактивную вечеринку.

22 июля 2007

На дне жизни

В июле 1902 года была произведена реформа и сформировано "Товарищество Московского Художественного театра" на паях с участием членов труппы, сотрудников и людей, близких театру.