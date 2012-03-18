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В Ленкоме - новая Кончитта!

18 марта
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18 марта 2012
18 марта на главную роль (Кончитта) в легендарную рок-оперу «Юнону и Авось» ввелась молодая и талантливая актриса Анна Зайкова.
«Юнона и Авось» уже более 30 лет идет с невероятным успехом на сцене Ленкома, и главная роль в таком спектакле, безусловно, важное событие не только для самой актрисы, но и для всего театрального сообщества. Анна Зайкова, состоящая в актерском агентстве «Жар-Птица», является выпускницей школы-студии МХАТ и с 2011 года состоит в труппе Ленкома, где играет в таких спектаклях как «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Королевские игры», «Пер Гюнт», и, конечно, «Юнона и Авось». В своем интервью Анна рассказала, что для нее значит главная роль в «Юноне и Авось», как она пришла к этому и почему для нее спектакли в Ленкоме - это всегда праздник.
В Ленкоме - новая Кончитта!
- Анна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать актрисой?
- Я из актерской семьи, и все детство провела за кулисами театра ШДИ. Мы с подругой, Симой Огаревой, даже сделали свой театр, звали соседей, клеили афиши. Тем не менее, в детстве я мечтала стать и журналистом, и переводчиком, но к 10 классу, уже учась в лицее, просто поняла, что хочу заниматься только актерской деятельностью. И с тех пор ни разу об этом не пожалела.
- Тяжело ли играть в таком знаменитом театре как Ленком?
- Ленком потрясающее место, это бесконечный праздник. Я благодарю Бога за то, что оказалась в этом театре. Спектакли в этом театре всегда радость. Спасибо Марку Анатольевичу - говорят, что театр - отражение его мастера.
- Вы в труппе Ленкома с 2011 года. С каких ролей вы начинали?
- Я начала с «Пер Гюнта», в массовку срочно нужна была девочка. Я тогда была еще на 4 курсе. Меня взяли в спектакль, а потом и в труппу. Причем когда с Ленкомом только завязывались отношения, мне почти все мои педагоги в один голос кричали: «Ты с ума сошла, будешь бегать в массовках, а не роли играть». Спасибо Марине Станиславовне Брусникиной, она, пожалуй, единственная меня поддерживала. Потом, уже в начале сезона, я сыграла Дуню в «Шуте Балакиреве», затем Джейн Сеймур в «Королевских играх», потом Аню в «Вишневом саде». И, наконец, Кончитту в «Юноне». Ввелась я 18 марта, после полугодовых репетиций.
- Когда Вы узнали о том, что Вас ставят на роль Кончитты в «Юноне и Авось», и что при этом почувствовали?
- Про «Юнону» мне сказали еще в июле прошлого года, перед отпуском. Надо ли говорить, что о таком я даже не мечтала. Но решила тогда, что я это обязательно сделаю, что бы, ни случилось. Это удивительная судьба, удивительная роль, емкая - от девочки-подростка до мудрой любящей женщины. Возможность прикоснуться к этому - уже большой подарок. И надеюсь, что со временем, с опытом, я буду развиваться в ней. После премьеры думала, что лопну от счастья. Бесконечно благодарна Марку Анатольевичу за то, что доверил мне эту роль, поверил в меня. Весь коллектив театра поддерживал меня, желал успеха, заряжал, за что тоже низкий поклон.
- Какая сцена Ваша любимая в «Юноне и Авось», какая самая для Вас тяжелая?
- В «Юноне» я больше всего любила и пожалуй продолжаю любить финал - «Аллилуйя любви». Это какая-то мощнейшая энергетика, когда на сцене полтеатра поет о любви, вере... Такой прямой диалог со зрителем, и как он проникает в душу! Чудесное заключение. Всегда вселяло в меня веру в прекрасное, лучшее, вечное... А что касается самой тяжелой сцены - сейчас это наверное финал первого акта, потому что это первый выход на зрителя, притом такой бешеный, бесбашеный, замжим недопустим. Но, думаю, и этот страх пройдет со временем. Вообще в каждой сцене такая бездна, что можно в течение 10 лет играть и каждый спектакль что-то новое открывать для себя. И самой открываться.
- Что для Вас тяжелее - практически каждодневные репетиции или выход на сцену непосредственно перед публикой?
- Репетиции всегда тяжелее, потому, что на репетициях надо «рожать», потому, что тебя могут остановить, чувствуешь зависимость и ответственность. Но это необходимый процесс. А спектакль - это праздник, счастье, ты тут хозяин.
- Отличаются ли ощущения сцены и публики, когда Вы играете главную героиню, от того, когда Вы играете другие роли?
- Зависит от того, приносит ли тебе удовольствие выход на публику как таковой в данном образе. Например, в «Пер Гюнте» я тролльчиха, но я эту тролльчиху так люблю, что совершенно все равно, что это массовка. Или «Фигаро» - там тьма людей танцует, но я обожаю этот спектакль, называю его «лекарством от депрессии», танцевать в нем счастье!
- Проживаете ли Вы своих героев или больше играете?
- Сложно сказать. Проживаешь на репетициях, потом уже умеешь посмотреть на него со стороны, увидеть смешное, трогательное, сделать на этом определенные акценты. Я в институте репетировала отрывок по «Воскресению» Толстого. Если проживать подобные эмоции каждый раз, то можно сойти с ума и надорвать себе психику. В определенный момент надо уметь отстраниться от персонажа, взглянуть на него «сверху». Так мне кажется. Но репетиционный период, безусловно, должен быть потрачен на проживание, понимание персонажа.
- В каком амплуа вы чувствуете себя «легче», «уютней», а какие роли отнимают больше всего сил?
- Любая роль в репетиционном процессе - это мучительные роды. Потому что как бы близок ни был к тебе персонаж, все равно это не ты. И нужно копаться в себе, много думать, бороться с собой, пробовать. Я ужасно упертый в этом смысле человек и стараюсь идти до конца. Пожалуй, жизнелюбивых, восторженных героинь я больше всего люблю. Может потому что сама такая, они легче даются. Не люблю когда надо страдать. Вообще не люблю этого в театре. Мне кажется, это никогда нельзя делать напрямую, зритель должен уйти со спектакля с верой в лучшее. Потому что театр должен приносить радость.
- Какие роли Вы бы хотели еще сыграть?
- Я все хочу попробовать. В институте играла и героинь, и Катюшу Маслову, и Лауру из «Каменного гостя», и сумасшедшую королеву Маргариту в «Ричарде Третьем». Каждая роль дает возможность открыть себя, что-то новое осознать. Поэтому мне интересно абсолютно все.

Интервью любезно предоставлено актерским агентством «Жар-Птица».
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персоны
Марина БрусникинаАнна ЗайковаСерафима ОгарёваГлеб Панфилов
театры
ЛенкомУчебный театр Школы-студии МХАТ«Школа драматического искусства»

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В Ленкоме - новая Кончитта! фотографии
В Ленкоме - новая Кончитта! фотографии
В Ленкоме - новая Кончитта! фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Банк (Москва)   5.04.2012 - 11:46
Поздравляю! Удачи! ты талантлива:)! Петра читать далее>>
№ 4
Вопрос   3.04.2012 - 19:06
Это она на все роли Югановой ввелась, получается? читать далее>>
№ 3
Сабитов Рамиль (Москва)   3.04.2012 - 00:18
Дорогая Аня, от всего сердца поздравляю тебя со всем, что с тобой происходит! У тебя талантливые папа и мама! Да и закулисье! Удачи! читать далее>>
№ 2
петр петров (москва)   1.04.2012 - 09:24
Пиар чистой воды. Такие интервью обычно и не актеры дают, а пишут за них пиар - менеджеры агентства. читать далее>>
№ 1
GoldFlower   31.03.2012 - 17:57
интересно, надо будет посмотреть сходить. образ для Кончиты подходящий, осталось оценить игру читать далее>>
Всего сообщений: 5
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