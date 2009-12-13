В 1938 году драматург Алексей Арбузов, восхищенный игрой актрисы театра Вахтангова Марии Бабановой, специально для нее написал пьесу "Таня". Бабановой пришлось жестко отстаивать пьесу у театральных чиновников, – сам молодой автор еще не имел права голоса в кабинетах начальства.

За постановку спектакля взялся молодой режиссер А.М. Лобанов, и впервые "Таня " была сыграна 18 марта 1939 года. В роли Татьяны Рябининой - Мария Ивановна Бабанова. Во время безудерженого энтузиазма первых пятилеток бабановская Таня оказалась просто женщиной, которая просто любит. Бабанова сыграла любовь, – вернее, одиночество в любви, сыграла эту тему вопреки воле режиссера и автора. Для советской сцены тех лет такая героиня была в новинку.

«Таня была истинным подарком судьбы – одним из немногих, какими побаловала ее судьба… Таня была женщина того же круга, она была современница, она была похожа на Марию Ивановну Бабанову и вовсе на нее не похожа» (М. Туровская, с. 225).

Спектакль принес и автору и театру огромный успех, он прошел более 1000 раз.



Мария Бабанова:

"У меня с этой ролью связана одна тайная мысль: "Женщины, умейте быть одинокими. Не бойтесь одиночества"..."