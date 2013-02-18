Последняя роль Зинаиды Райх

Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа). Выбор пьесы вызвал бурю негодования у многих критиков, которые считали, что заигранной мелодраме Дюма не место в репертуаре советского театра и корили Мейерхольда за его чрезмерное потворство актерским претензиям Зинаиды Райх, игравшей заглавную роль — Маргариту Готье. Свой последний спектакль мастер ставил исключительно для нее и на нее. Он посвящен ЕЙ. Нужно было обладать большой смелостью, чтобы во время поголовных сталинских репрессий простую буржуазную мелодраму сделать песней своей любви. Партнером Зинаиды Райх был Михаил Царев. Прекрасный актер, впоследствии народный артист Советского Союза, Главный режиссер Малого театра, он в сравнении с Райх был простоват. Ему не хватало элегантности, естественной раскованности истинного аристократа.

Мелодраму Мейерхольд подал как трагедию — сухо и сдержанно, мизансцены были выстроены лаконично и изящно. В этой постановке он не ставил экспериментов. Режиссер развил в спектакле тему вечной женственности, напрямую связав ее с темой красоты, на протяжении всего спектакля предлагая зрителю любоваться и обстановкой, и вещами, и костюмами, и мизансценами, и красками. В спектакле отсутствовал даже намек на какую-либо идеологию или социальную значимость. Зрители приходили посочувствовать просто личной трагедии человека, женщины. Люди, истосковавшись по истинным чувствам, стремились увидеть то, что так быстро исчезало со всех советских сцен того времени.

Спектакль "Дама с камелиями" шел до самого закрытия театра в 1938 году - 7 января 1938 года Зинаида Райх в последний раз вышла на сцену в роли Маргариты Готье.