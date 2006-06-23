Создан Театр Морских сил Черного моря

Зал рукоплещет постановке "Парижская коммуна", а за кулисами актеров ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании Театра Черноморского флота. Их - всего двадцать. Они молоды, азартны, талантливы, преклоняются перед Мейерхольдом, называют себя "пленниками моря". Только что они пережили свой первый актёрский триумф.

Морская тематика стала основной на его сцене, главными зрителями в первые годы были моряки ЧФ. В тридцатые годы актёров принимали на кораблях Черноморского флота, они давали от трёх до восьми выступлений в день.