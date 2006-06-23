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Создан Театр Морских сил Черного моря

19 марта
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19 марта 1932
Зал рукоплещет постановке "Парижская коммуна", а за кулисами актеров ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании Театра Черноморского флота. Их - всего двадцать. Они молоды, азартны, талантливы, преклоняются перед Мейерхольдом, называют себя "пленниками моря". Только что они пережили свой первый актёрский триумф.
Морская тематика стала основной на его сцене, главными зрителями в первые годы были моряки ЧФ. В тридцатые годы актёров принимали на кораблях Черноморского флота, они давали от трёх до восьми выступлений в день.

Sevastopol.ws
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Театр Черноморского флота им. Б.А.Лавренёва

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Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».
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