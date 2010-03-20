Валерий Яременко. Проект «Звезда читает сказку»

Проект «Звезда читает сказку» стартовал в сентябре 2008 года на фестивале «Гаврош» и с тех пор с успехом идет в Театральной гостиной Московского театра клоунады - небольшой комнате, которая вмещает около 60 зрителей. Дети усаживаются на маленькие стульчики ближе к Сказочнику, а родители размещаются на задних рядах. Когда шум зала затихает, актер проходит к своему столу, присаживается и начинает моноспектакль. Он читает и играет одновременно, причем для самой сложной аудитории, ведь быть известным здесь, среди детей, ничего не значит.
20 марта 2010 года в Театральной гостиной Московского театра клоунады Заслуженный артист РФ Валерий Яременко
встретился с маленькими слушателями на проекте «Звезда читает сказку». Именно в его исполнении дети и взрослые услышали сказку Леонида Пантелеева «Фенька».
История эта не совсем обычная. Точнее, совсем необычная. Она о маленькой-премаленькой девочке по имени Фенька, которая как-то попала в дом к рассказчику и доставила массу хлопот. Потому что любила Фенька полакомиться. А лакомствами она считала гвозди, мыло, чернила, керосин и т.д. Ужился ли рассказчик с этой странной озорницей и обжорой? Об этом и узнали маленькие зрители на встрече с Валерием Яременко.
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