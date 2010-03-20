Валерий Яременко. Проект «Звезда читает сказку»

анонс

16 сентября 2007 Восток - дело тонкое... 2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.

21 октября 2007 Лауреаты 11-й Международной премии Станиславского Жюри во главе с режиссером Марком Захаровым объявило имена лауреатов 11-й Международной премии Станиславского. Премию за вклад в развитие мирового театра получил шведский режиссер Ингмар Бергман, за вклад в развитие российского театра - актеры Юлия Борисова и Юрий Яковлев.

20 февраля 2013 Даниил Страхов и Ирина Низина в новом спектакле! Новый спектакль режиссера Александра Марина "Почтальон всегда звонит дважды..." - невероятная и жгучая история страсти, в виртуозном исполнении Даниила Страхова и Ирины Низиной.