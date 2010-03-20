Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Валерий Яременко. Проект «Звезда читает сказку»

20 марта
Все года

Театральная хроника >>
20 марта 2010
Проект «Звезда читает сказку» стартовал в сентябре 2008 года на фестивале «Гаврош» и с тех пор с успехом идет в Театральной гостиной Московского театра клоунады - небольшой комнате, которая вмещает около 60 зрителей. Дети усаживаются на маленькие стульчики ближе к Сказочнику, а родители размещаются на задних рядах. Когда шум зала затихает, актер проходит к своему столу, присаживается и начинает моноспектакль. Он читает и играет одновременно, причем для самой сложной аудитории, ведь быть известным здесь, среди детей, ничего не значит.
20 марта 2010 года в Театральной гостиной Московского театра клоунады Заслуженный артист РФ Валерий Яременко встретился с маленькими слушателями на проекте «Звезда читает сказку». Именно в его исполнении дети и взрослые услышали сказку Леонида Пантелеева «Фенька».
История эта не совсем обычная. Точнее, совсем необычная. Она о маленькой-премаленькой девочке по имени Фенька, которая как-то попала в дом к рассказчику и доставила массу хлопот. Потому что любила Фенька полакомиться. А лакомствами она считала гвозди, мыло, чернила, керосин и т.д. Ужился ли рассказчик с этой странной озорницей и обжорой? Об этом и узнали маленькие зрители на встрече с Валерием Яременко.

Театральная гостиная
версия для печати
персоны
Валерий Ярёменко

фотографии >>
Валерий Яременко. Проект «Звезда читает сказку» фотографии
Валерий Яременко. Проект «Звезда читает сказку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Восток - дело тонкое...
Восток - дело тонкое...
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.
1 комментарий
Лауреаты 11-й Международной премии Станиславского
Лауреаты 11-й Международной премии Станиславского
Жюри во главе с режиссером Марком Захаровым объявило имена лауреатов 11-й Международной премии Станиславского. Премию за вклад в развитие мирового театра получил шведский режиссер Ингмар Бергман, за вклад в развитие российского театра - актеры Юлия Борисова и Юрий Яковлев.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Данко
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Премьеры ТВ

90-е. Весело и громко
18 марта
СТС
Зоя
19 марта
СТБ
Беглянка
23 марта
Россия 1
Блокбастер
24 марта
Пятница
Боль чужой потери
24 марта
Россия 1
Он и Она
24 марта
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен