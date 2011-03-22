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«Кроткая». Премьера

22 марта
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22 марта 2011
22 и 24 марта театр «Школа драматического искусства» представила столичному зрителю премьеру спектакля Игоря Лысова «Кроткая» по произведению Федора Михайловича Достоевского с музыкой Юрия Шевчука (группа «ДДТ»).
Режиссер – Мария Бурова.
Художник – Изабелла Козинская.
В спектакле были заняты: В. Костюхина, А. Кобычев, М. Бурова.
Оркестр: И. Корних, В. Иванов, Т. Согнаев.
«Кроткая». Премьера
Юная девушка без гроша за душой, совсем отчаявшись, выходит замуж за процентщика, которому закладывала свои копеечные ценности — все, что осталось от родителей. Браку мизантропа с оскорбленным тщеславием и кроткой бесприданницы не суждено было стать ни долгим, ни счастливым.
Актеры лаборатории Игоря Лысова в лицах рассказывают эту историю от первой встречи до последнего шага из окна с образом в руках. А когда заканчиваются слова, начинают звучать мелодии русского рока, которые удивительным образом создают атмосферу Петербурга, населенного персонажами Достоевского.
Игорь Лысов о «Кроткой»:
«История "Кроткой" - фантастическая и реалистическая одновременно! Молодая девушка прожила с ростовщиком совсем немного, оба не выдержали любви друг друга - любви странной и эгоистически кроткой…
К Достоевскому я обращался не раз. Каждый раз в начале новых исследований современных принципов драматической игры, как закон брался Достоевский и поверял мою алгебру своей гармонией. Соединить же Достоевского с мелодиями русского рока было моей мечтой лет пять. Я со своей лабораторией не один сезон подбирался к этому альянсу - осторожно, проверяя каждый шаг.
В этот раз я окончательно решился взять музыку Юрия Шевчука (ДДТ) и повесть "Кроткая" с тем, чтобы сыграть в едином, на мой взгляд, психологическом пространстве "питерского воздуха", который витает в каждом, кто прожил хотя бы одно лето или зиму в этом городе».

ШДИ
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персоны
Мария Бурова (II)Алексей КобычевВиктория КостюхинаИгорь ЛысовЮрий Шевчук
театры
«Школа драматического искусства»

обсуждение >>
№ 1
Виктор Котов (Москва)   25.03.2011 - 15:44
Потрясающий спектакль! Я впервые был свидетелем сумасшедшей глубины игры актрисы, которая исполняла роль девочки... Я не мог оторвать глаз от каждого ее движения... Как же больно жить таким маленьким... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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