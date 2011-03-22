«Кроткая». Премьера

анонс

9-го ноября 2009 года на сцене Московского Академического театра Вл. Маяковского состоится премьера первой театральной постановки «Свободного театра Нины Чусовой» по одноименной повести Н.В.Гоголя «Портрет».

Московский Камерный театр 3 октября 1922 года показал оперетту Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля». Постановка А. Таирова, оформление художника Г. Якулова.

18 февраля 2013

ЦДиР, с Днем Рождения!

Центр Драматургии и Режиссуры отметил десятилетие своего существования в культурном пространстве не только столицы, но и страны.