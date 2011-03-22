«Кроткая». Премьера

22
и 24 марта
театр «Школа драматического искусства»
представила столичному зрителю премьеру спектакля Игоря Лысова «Кроткая»
по произведению Федора Михайловича Достоевского
с музыкой Юрия Шевчука
(группа «ДДТ»
).
Режиссер – Мария Бурова
.
Художник – Изабелла Козинская
.
В спектакле были заняты: В. Костюхина
, А. Кобычев
, М. Бурова
.
Оркестр: И. Корних
, В. Иванов
, Т. Согнаев
.
Юная девушка без гроша за душой, совсем отчаявшись, выходит замуж за процентщика, которому закладывала свои копеечные ценности — все, что осталось от родителей. Браку мизантропа с оскорбленным тщеславием и кроткой бесприданницы не суждено было стать ни долгим, ни счастливым.
Актеры лаборатории Игоря Лысова
в лицах рассказывают эту историю от первой встречи до последнего шага из окна с образом в руках. А когда заканчиваются слова, начинают звучать мелодии русского рока, которые удивительным образом создают атмосферу Петербурга, населенного персонажами Достоевского
.
Игорь Лысов о «Кроткой»:
«История "Кроткой" - фантастическая и реалистическая одновременно! Молодая девушка прожила с ростовщиком совсем немного, оба не выдержали любви друг друга - любви странной и эгоистически кроткой…
К Достоевскому я обращался не раз. Каждый раз в начале новых исследований современных принципов драматической игры, как закон брался Достоевский и поверял мою алгебру своей гармонией. Соединить же Достоевского с мелодиями русского рока было моей мечтой лет пять. Я со своей лабораторией не один сезон подбирался к этому альянсу - осторожно, проверяя каждый шаг.
В этот раз я окончательно решился взять музыку Юрия Шевчука (ДДТ) и повесть "Кроткая" с тем, чтобы сыграть в едином, на мой взгляд, психологическом пространстве "питерского воздуха", который витает в каждом, кто прожил хотя бы одно лето или зиму в этом городе».
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