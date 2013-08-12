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Успех «Голого короля» в Ленинграде

24 марта
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24 марта 1960
«Современник». Постановка Маргариты Микаэлян. Художник - Валентин Доррер, композитор - Эдуард Колмановский, текст песен Михаила Светлова.
Роли исполняли: Король — Евгений Евстигнеев, Камердинер - Михаил Казаков, Поэт - Петр Щербаков, Принцесса — Нина Дорошина, Первый министр - Игорь Кваша, Первая фрейлина - Галина Волчек.
Михаил Козаков «Актерская книга»: Успех «Голого короля» был столь оглушителен, что донесся до Москвы, и, когда через две недели мы туда вернулись, билеты оказались распроданы не только на «Короля», но и на все старые спектакли, которые до этого не делали аншлагов. С 5 апреля 1960 года и по сей день «Современник» не знает пустых мест в зале, и сделал это «Голый король», сыгранный в Ленинграде 24 марта того же года.
Маргарита Микаэлян «Голый король»: Премьера «Голого короля» состоялась в Ленинграде. И сразу же поползли слухи, приписывавшие успех спектакля Олегу Ефремову. Но ведь он был художественным руководителем театра, и, наверное, в его прямые обязанности входило подставить плечо, помочь в выпуске. В дальнейшем он не раз это делал и, когда считал нужным, ставил свою фамилию на афишах многих спектаклей.
Олегу ничего не стоило поставить свою фамилию и на афише «Голого короля», но он этого не сделал. На эту тему у нас с ним и разговора не было. Может, струсил? Хотел спрятаться за мою спину? Да никогда! Он был смелым человеком. Нашлись и доброхоты из актеров, которые уговаривали его поставить свое имя. Поди как просто: стереть все, что было сделано до него! Но он и их не послушал. Он прекрасно понимал, а ума ему не занимать, что, не опираясь на сделанное, на голой сцене «Голого короля» не поставить. На то была его воля. А это дело святое, и нарушать ее никому не пристало.
Успех «Голого короля» на гастролях был огромный. Толпа с улицы выломала дверь и хлынула в зрительный зал, сметая на своем пути всех. Вызвали конную милицию. Смех, гром аплодисментов то и дело прерывали игру актеров. В первый же день все билеты до конца гастролей были распроданы. Окрыленный успехом, театр возвратился в Москву.
Утром театр «Современник» вернулся с гастролей, а днем Худсовет во главе с Олегом Ефремовым и я были вызваны на «ковер» на Коллегию Министерства культуры.
— Кто поставил эту пьесу? Кто разрешил?! Кто вы такие?!! — кричал разъяренный министр...
Ор, паника на коллегии Министерства выдавали министра с головой. Его трясло от страха, что со своим креслом ему придется распроститься. И что же тогда?..
Глядя на него, я невольно вспоминала Игоря Квашу в роли Первого министра, его слова: «Зачем я в Первые министры пошел? Зачем? Мало ли других должностей? Я чувствую, худо кончится сегодняшнее дело!»
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персоны
Евгений ЕвстигнеевИгорь КвашаМихаил КозаковЭдуард КолмановскийМаргарита Микаэлян
театры
"Современник"

обсуждение >>
№ 1
Теляковская Юлия (Москва)   12.08.2013 - 13:25
Кто-нибудь знает, возможно ли где-нибудь найти видео запись спектакля целиком? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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У Корша каждую неделю была премьера...
У Корша каждую неделю была премьера...
В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша.
1 комментарий
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