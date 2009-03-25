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God is a DJ

25 марта
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25 марта 2009
Мы живем в эпоху информационного засилья, когда ежедневно приходится пропускать через себя, отфильтровывать, считывать, усваивать огромное количество сведений. В этом интерактивном пространстве очень просто заблудиться, считает Михаил Морсков, для которого спектакль «God is a DJ» стал первой режиссерской работой. «Основная тема пьесы – потеря личности путем постоянного самообмана и ухода от реальности», - так говорит он о своей постановке.

Спектакль начинается задолго до входа в зрительный зал: белый холл театра стилизован под ночной клуб – темнота, музыка, прожекторы, видеопроекции, светоотражающая краска на стенах. Возникает ощущение, что попал на тусовку, не хватает только бара с алкоголем для полной идентичности.
Затем зрители переходят в зрительный зал, получают стереоочки.

Действие закручивается вокруг двух героев. Он (Глеб Иванов) – модный диджей и писатель. Она (Моника Госсманн) - бывший виджей на ТВ, ведущая музыкального шоу, привыкла говорить на камеру по 5 часов в день.
Когда они встретились, то решили превратить свою жизнь в реалити-шоу. Молодые люди снимают себя на камеру и отправляют ролики в интернет. Сценически, такая интерактивность воплощается путем работающих телевизионных экранов, на которые транслируется то, что герои снимают. Таким образом, зрители в зале становятся не только непосредственными свидетелями реальных событий, но еще и телезрителями, потребителями интерактивного шоу.

Двухчасовое действие логично поделено на три части: Спектакль начинается длинным монологом об одиночестве и смерти. Задушевный рассказ оказывается вымыслом, фикцией, сочиненным главным героем, выдаваемый им за свой собственный жизненный опыт. Но это только первый обман.
Затем - шоу, выдаваемое за реальность. Герои ссорятся, целуются, готовят еду, при этом у них постоянно в руках камера, и понять, что они делают всерьез, а что – ради зрелищности практически не представляется возможным. В конце этой части по телевизионному экрану ползут титры и герои прощаются со зрителем – шоу закончилось. Зрители аплодируют. Герои уходят за сцену, чтобы появиться несколько другими – уставшими, потерявшими себя, оставшимися наедине с реальностью. Шоу закончилось, но они не могут расстаться с масками, и продолжают включать камеру, потому что им так проще общаться друг с другом – посредством экрана. В какой-то момент герой просто перемещается на большой экран и продолжает свой монолог оттуда.

В конце спектакля герои выходят на поклон на экране телевизора, не рискуя показаться зрителям вживую. Как будто актеры – это тоже обман, фикция, игра нашего воображения.

Впечатления от спектакля остаются неоднозначные. Конечно, подкупает новаторский подход к театру, необычное сочетание видео, музыки, театрального действия и стереоизображения. Цветовое решение спектакля просто замечательное, художник Денис Шибанов разорвал пространство двумя полярными цветами - красным и зеленым, как стекла стереоочков. Это сочетание раздражает рецепторы, накаляет эмоциональную атмосферу пространства, и в то же время при определенном взгляде дает "объем" – то самое "эмоциональное, психологическое стерео".
Интересно использование стереоэффекта в его действительном смысле. В какой-то момент появляется надпись – «наденьте очки», и зрители попадают вглубь матрицы, становясь свидетелями наркотического бреда обоих героев.

Но, с другой стороны, не отпускает ощущение, что время, о котором рассказывается в постановке ушло безвозвратно. Судите сами - пьеса, по которой поставлен спектакль, написана немецким драматургом Фальком Рихтером в 1998 году. Перекличка с написанной в то же время книгой Виктора Пелевина «Поколение П» очевидна. Оба произведения рассказывают о людях, для которых уход от действительности в параллельные пространства становится обычной практикой. Этому способствует музыка и наркотики. Люди перестают отличать реальность от вымысла.
- Малыш, это искусство!
- Это жизнь.
- Скажи, в чем разница?

Но дело в том, что Поколение П уже давно выросло, перестало тусоваться в клубах, смотреть реалити-шоу, употреблять наркотики, придумывать себе нестандарные, шокирующие подробности биографии. Они в силу возраста устали привлекать к себе внимание, им больше не хочется на экраны, они «перебесились», обзавелись семьями. Следующее за ними поколение гораздо разборчивее и лучше ориентируется в море информации, не позволяет себя поглотить технологиям. Это условное «поколение Next», тоже слушает музыку, занимается фотографией, снимает ролики и выкладывают их в интернет, на Youtube. Но они умеют проводить границу, между своей жизнью и искусством. Границу между реальностью и воображением. Кстати, и они стремительно вырастают, их уже теснят другие, совсем другие люди.

Так что, для меня остался открытым вопрос о целевой аудитории спектакля. Приглашенные на предпремьеру пользователи ЖЖ – далеко не те романтики, увязшие и пропадающие в интерактивной реальности, потерявшие себя на просторах глобальной паутины. Они в этой паутине не мухи, а самые настоящие пауки.

Екатерина Визгалова,
фото - Полина Шеметова
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Моника ГоссманнГлеб Иванов (II)Михаил МорсковДенис Шибанов
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God is a DJ фотографии
God is a DJ фотографии
God is a DJ фотографии
God is a DJ фотографии
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№ 1
Алури Арника (Москва)   5.06.2009 - 14:07
Вчера была на спектакле - пошли по трем причинам: - муж решил, что спектакль показывают последний раз, а потому стоит поскорей сходить; - муж обожает электронную музыку; - было обещано, что это не просто... читать далее>>
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