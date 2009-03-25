God is a DJ

анонс

4 декабря МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Ж.-Б. Мольера «Тартюф».

Первая ноябрьская премьера Центра драматургии и режиссуры «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, известного отечественного драматурга, - на первый взгляд не вписывается в основную идею деятельности Центра – открывать новое.

25 февраля 2007

"Человек со свободными, как птица, мыслями" на сцене МХТ

В России после поражения революции 1905 - 1907 годов, в перевёрнутом мире, парящем на краю катастрофы, творческая интеллигенция искала вечные истины везде: читали Ибсена, Стринберга, слушали Грига.