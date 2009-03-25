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«Мурлин Мурло»: Возвращение

25 марта
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25 марта 2009
Знаменитый спектакль «Современника» - «Мурлин Мурло» - приобрел новое звучание. К названию знаменитой пьесы добавилось: «Возвращение спектакля». В ноябре 2008 года было объявлено, что Нина Дорошина, Елена Яковлева, Сергей Гармаш и Валерий Шальных играют этот знаковый для «Современника» спектакль в последний раз. Восемнадцать лет эта пьеса Николая Коляды шла на сцене театра, но в какой-то момент актеры поняли, что стали намного старше героев. Тогда же, в ноябре 2008-го, у Сергея Гармаша возникла идея обновить спектакль и вывести на сцену «Современника» молодых артистов.
«Нельзя просто так взять и стать режиссером. Это профессия. Есть исключения, но они только подтверждают правило. Я не режиссер», – улыбается Гармаш. Он не режиссер, но Галина Борисовна Волчек, будучи художественным руководителем и чрезвычайно тонким психологом, всегда очень точно распределяет роли в своем театре. Еще на репетициях спектакля «Пять вечеров» она заметила, как Сергей Гармаш помогал своим молодым партнерам в работе над ролью, и решила, что ему пора дать возможность поработать с актерами в качестве режиссера-педагога.
«Я не призывал их повторять нас. На сцене не должно быть еще одного Гармаша и Яковлевой. Они должны полюбить то, что делают», – объяснил метод своей работы Гармаш.
Возможно, реалии пьесы Коляды не соответствуют сегодняшней провинциальной действительности. Однако, по замечанию Галины Волчек, спектакль не фотография, а повод задуматься над сутью вещей. Если особенности быта изменились, это еще не означает, что проблемы стали другими.
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персоны
Галина ВолчекСергей ГармашНина ДорошинаВалерий ШальныхЕлена Яковлева
театры
"Современник"

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