«Мурлин Мурло»: Возвращение

Знаменитый спектакль «Современника»
- «Мурлин Мурло»
- приобрел новое звучание. К названию знаменитой пьесы добавилось: «Возвращение спектакля». В ноябре 2008 года было объявлено, что Нина Дорошина, Елена Яковлева
, Сергей Гармаш
и Валерий Шальных играют этот знаковый для «Современника»
спектакль в последний раз. Восемнадцать лет эта пьеса Николая Коляды шла на сцене театра, но в какой-то момент актеры поняли, что стали намного старше героев. Тогда же, в ноябре 2008-го, у Сергея Гармаша
возникла идея обновить спектакль и вывести на сцену «Современника»
молодых артистов.
«Нельзя просто так взять и стать режиссером. Это профессия. Есть исключения, но они только подтверждают правило. Я не режиссер»
, – улыбается Гармаш
. Он не режиссер, но Галина Борисовна Волчек
, будучи художественным руководителем и чрезвычайно тонким психологом, всегда очень точно распределяет роли в своем театре. Еще на репетициях спектакля «Пять вечеров» она заметила, как Сергей Гармаш
помогал своим молодым партнерам в работе над ролью, и решила, что ему пора дать возможность поработать с актерами в качестве режиссера-педагога.
«Я не призывал их повторять нас. На сцене не должно быть еще одного Гармаша и Яковлевой. Они должны полюбить то, что делают»
, – объяснил метод своей работы Гармаш
.
Возможно, реалии пьесы Коляды не соответствуют сегодняшней провинциальной действительности. Однако, по замечанию Галины Волчек
, спектакль не фотография, а повод задуматься над сутью вещей. Если особенности быта изменились, это еще не означает, что проблемы стали другими.
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