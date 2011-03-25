«Король Убю» - в «Эрарте»

анонс

7 февраля 2009 «Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Виктора Гульченко - на сцене Театрального особняка 20-го и 21-го ноября.

18 февраля 2013 Алексей Айги дал концерт на театральной сцене В столичном Театральном центре «На Страстном» прошел концерт Алексея Айги и его ансамбля «4.33».

22 февраля 2013 Остановка на Беговой В помещении «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры стартовала новая творческая программа, получившая название «Остановка на Беговой».