«Король Убю» - в «Эрарте»

Театральная Лаборатория
осваивает новые сценические пространства. На этот раз полем для эксперимента стала площадка музея современного искусства «Эрарта»
, уже опробованная такими неформальными командами как «АХЕ»
и «Lusores»
. 25 марта Лаборатория
показала классику французского авангарда — спектакль «Король Убю»
по пьесе А. Жарри
.
Промо-ролик спектакля: http://vimeo.com/20042344
«Актеров было всего двое, но они талантливо заменяли целую толпу. Мне уже и вправду казалось,что на сцене много народу. Это было необычно. В ходе действия они умудрялись переодеваться, и под их бесформенными одеяниями оказывалось еще куча всего! И главное, ничего не было просто так. Любая вещь, упавшая с головы одного героя, использовалась другим героем совершенно в других целях. Так тапочки были одновременно эполетами, а в пустую канистру, бывшей когда-то животом госпожи Убю, быстро накидали еды, и она стала блюдом. Да, что-что, а в оригинальности постановке не откажешь.
Лена Гаглоева, студентка
«Тема, удивительно актуальная для наших дней, когда вожделенный средний класс (если не в финансовом, то в идеологическом смысле) стал, наконец, в этой стране определяющим. Плоды сбывшейся мечты двойственны донельзя – средний класс оказался «средним» во всех смыслах этого слова – в своих политических и культурных пристрастиях в том числе. Неслучайно происходящее на сцене порой напоминает детский утренник в школе для даунов, разыгранный и срежиссированный самими воспитанниками. Это тоже в духе Жарри, написавшего свою пьесу на основе школьного представления. Сместились акценты – Жарри учился в одном из лучших учебных заведений Франции – не то, что мы – зомбированные телевизором овощи. Никакие реминисценции из Шекспира нам уже не помогут».
Алексей Пасуев, театральный критик
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