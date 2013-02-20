Самоуправление в Малом театре

анонс

20 февраля 2013 «Прорицание Вёльвы». Возвращение Эпический «театр жестокости». Спустя два года снова в Петербурге.

20 февраля 2013 «Время ночь»: Премьера 17 и 30 апреля в арт-подвале «Бродячая собака» состоялась премьера моноспектакля Ольги Гильвановой по роману Людмилы Петрушевской «Время ночь».

22 февраля 2013 «Укрощение строптивой». Возобновление спектакля 18 февраля был возобновлен спектакль Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Укрощение строптивой».