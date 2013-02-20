Самоуправление в Малом театре

25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.
Мария Александровна Богуславская "В доме Южина":
"Будущее Малого театра продолжало тревожить его (Александра Ивановича Сумбатова-Южина
). Какое-то время он полагал спасением самоуправление, автономию театра. Но долго ли это продлится и к чему в конце концов приведет? Волнение его улеглось не сразу. Понадобилась личная встреча с А. В. Луначарским, а затем и длительное более близкое с ним общение. Исключительная эрудиция, обаяние ораторского таланта, недюжинный ум и убежденность Луначарского привлекали к нему самых разнообразных людей. Что же касается Александра Ивановича, то ему важнее всего было убедиться, что нарком по просвещению как прямой представитель новой, Советской власти, признает заслуги Малого театра и необходимость его существования в настоящем и будущем.
Поддержка А. В. Луначарского была особенно ценной в борьбе, которую приходилось вести представителям академических театров с апологетами «левого фронта», которые на многочисленных диспутах, заседаниях и в печати систематически и целеустремленно травили Малый театр."
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