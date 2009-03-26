«Мата Хари»: мюзикл для взрослых

«Добрый театр» совместно с компанией «Славянский мост» представил мюзикл для взрослых «Мата Хари»
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Мюзикл повествует о жизни и смерти Маргариты Гертруды Зеле, Мата Хари
– исполнительницы экзотических танцев и одной из самых известных шпионок Первой мировой войны.
Сыграть такой гремучий коктейль из ума,красоты,храбости,порочности и жертвенности мечтают многие актрисы. Первую роль Мата Хари
сыграла великая Грета Гарбо
, в нашем версии исполняют яркая звезда отечественного мюзикла Теона Дольникова
в пару с блестательной актрисой театра и кино Валерия Ланская
. Штабс-капитан Вадим Маслов был одним из многочисленных любовников, но смог завладеть сердцем харизмотичной дивы. Азарт и сексапильность молодого Маслова играет поп-кумир Данко, а пожилого мастерски исполняют Эммануил Виторган
или Владимир Качан.
Наверняка не все знают, что имя этой женщины ассоциируется не только со шпионской деятельностью, Мата Хари
была первой танцовщицей, которая позволила внести элементы эротики в свои танцы.
Удивительная история легендарной Мата Хари
, связана с многочисленными легендами, мифами, догадками, завесу тайны над которыми попытались приподнять авторы мюзикла. «Мата Хари»
- это феерический представление из вокальных, танцевальных и драматических линий спектакля.
Настоящим сюрпризом для зрителя станет совместная режиссура Евгения Гинзбурга и Лолиты Милявской.
Автором либретто стал Александр Вулых, поэт-песенник, четырехкратный лауреат телефестиваля «Песня года», номинант национальной премии «Овация», автор либретто знаменитого мюзикла «12 стульев».
Музыку к спектаклю написал Алексей Киселев - автор саундтреков ко многим телевизионным проектам, а также музыкальному спектаклю «Яблоки» и музыкальному роману «Сакраменталь».
«Мата Хари»
- это первый в России мюзикл в жанре «музыкальная авантюра».
Спектакль изначально обречён на успех, потому что от и до сделан очень качественно. Лучшие актёры, качественная постановка, дорогие костюмы, яркие декорации, буйство света и звука,кадры немого кино и кинохроники - всё это погружает зрителя в необыкновенную атмосферу предвоенной Европы.
Удивительная история легендарной Мата Хари
, связана с многочисленными легендами, мифами, догадками, завесу тайны над которыми попытались приподнять авторы мюзикла.
История шпионки в пересказе её возлюбленного и виновника её гибели Жоржа Маслова (Эммануил Виторган
) - это феерический коктейль из вокальных, танцевальных и драматических линий спектакля.
В спектакле заняты актеры: Эммануил Виторган
, Владимир Качан, Теона Дольникова
, Валерия Ланская
, Александр Ревенко, Софья Джалилова, Данко.
Авторы спектакля – поэт Александр Вулых и композитор Алексей Киселев.
Режисcер-постановщик – Евгений Гинзбург.
Режиссёр-репетитор - Лолита Милявская.
Костюмы от Славы Зайцева и Сабины Горелик.
Генеральный продюсер «СМ медиа-групп».
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