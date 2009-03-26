«Грани Театра масс»: пресс-конференция

25 марта состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения Российской национальной премией «Грани Театра масс»
.
Эта единственная в России премия, вручаемая за творческие достижения в области массовых форм театрального искусства. Премия учреждена Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Комитетом общественных связей Правительства Москвы по инициативе Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства.
В пресс-конференции приняли участие: Заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ, профессор Российской академии театрального искусства — Геннадий Смирнов; Председатель комиссии по культуре Московской городской думы, председатель Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства, народный артист России — Евгений Герасимов
; Заместитель председателя Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства, заслуженный работник культуры РФ — Владимир Ласточкин; Генеральный директор Центра развития театра массовых зрелищ, сценарист, продюсер — Владимир Фишерман; Финансовый директор Центра развития театра массовых зрелищ, продюсер, режиссер — Валерий Бударин.
Евгений Герасимов
в своем приветственном слове отметил: «Бытует мнение, что культуры праздника в России просто нет. На самом деле это не так. В регионах, округах и губерниях серьезно относятся к массовым формам театра и ставят спектакли, которые выглядят как произведения искусства»
. Эти слова подтверждаются тем фактом, что в конкурсе 2008 года принимали участие 52 проекта из Москвы (Праздничный концерт, посвященный дню России, Церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Московские мастера - 2008»), Санкт-Петербурга (Светомузыкальный спектакль «Симфония белых ночей», Встреча Олимпийского огня на Дворцовой площади), Твери (Дни славянской письменности и культуры), Сочи, Йошкар-Олы, Грозного, Абакана, Сургута, Хабаровска, Красноярска и многих других городов России.
На пресс-конференции было отмечено, что премии всего четыре года, и ее структура еще меняется. К примеру, в этом году вместо персонифицированных номинаций было решено наградить сами проекты - праздники, являющиеся итогом коллективного творчества многих людей. Об этом говорят и названия номинаций: «Лучший патриотический праздник», «Лучшее массовое спортивно-зрелищное мероприятие», «Лучший региональный праздник» и так далее. Как заявил Владимир Фишерман: «Сегодня премия приобретает новые черты. Она приурочена к 50-летию Совета по массовым формам театрального искусства Союза театральных деятелей РФ и принципиально отличается от всего, что было ранее. Впервые премия будет вручаться за социально- и государственно-значимые проекты»
.
Имена лауреатов до церемонии держатся в секрете. Журналистам сказали только, что церемония вручения премии «Грани Театра масс»
, которая состоится 31 марта, будет похожа на мюзикл и отчасти на уличный праздник. Для нее уже изготовлены четыре уровня декораций, а зрители и участники церемонии увидят кинокадры истории развития театра массовых зрелищ.
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