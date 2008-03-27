Премия Благотворительного фонда Олега Табакова

В Международный день театра, в 13-й раз прошло награждение ежегодной премией Благотворительного фонда Олега Табакова. Премия присуждается деятелям театра — актерам, режиссерам, педагогам, театроведам — за значительные успехи в педагогике и науке.
В 2008 году лауреатами премии стали: Инна Натановна Соловьева — «За открытие новаторской природы искусства Художественного театра как единого текста (книга „Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. М. : Издательство МХТ, 2007“)»;
Анатолий Миронович Смелянский — "За телевизионное воссоздание собственной версии русского театра ХХ века (авторская программа «Сквозное действие», телеканал «Культура», 2008 г.);
Дина Рубина — "За редкий по человечности и художественной точности рассказ «Адам и Марьям» (журнал «Дружба народов», № 7, 2007 г.);
Создатели спектакля «Человек-подушка» (МХТ им. А. П. Чехова): режиссер Кирилл Серебренников
, художник Николай Симонов и актерский ансамбль: Анатолий Белый
, Алексей Кравченко
, Сергей Сосновский
, Юрий Чурсин
— «За способность открывать новые возможности актерского искусства в познании причудливых извивов человеческой психики»;
Яна Сексте
, «Сумевшая разглядеть в красноармейце Марютке героиню античного мифа (спектакль „Сорок первый“, МХТ им. А. П. Чехова)»;
Ирина Пегова
— «За труднейшую роль Москвы Честновой в спектакле „Рассказ о счастливой Москве“ (театр п/р О. Табакова)»;
Дмитрий Черняков — «За новаторскую режиссерскую разработку оперы „Евгений Онегин“ (Большой театр)»;
Владимир Машков
, «Доказавший, что настоящий актерский дар, азарт и вера способны творить чудеса (роль Давида Гоцмана в телесериале „Ликвидация“)».
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