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Премия Благотворительного фонда Олега Табакова

27 марта
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27 марта 2008
В Международный день театра, в 13-й раз прошло награждение ежегодной премией Благотворительного фонда Олега Табакова. Премия присуждается деятелям театра — актерам, режиссерам, педагогам, театроведам — за значительные успехи в педагогике и науке.
В 2008 году лауреатами премии стали: Инна Натановна Соловьева — «За открытие новаторской природы искусства Художественного театра как единого текста (книга „Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. М. : Издательство МХТ, 2007“)»;
Анатолий Миронович Смелянский — "За телевизионное воссоздание собственной версии русского театра ХХ века (авторская программа «Сквозное действие», телеканал «Культура», 2008 г.);
Дина Рубина — "За редкий по человечности и художественной точности рассказ «Адам и Марьям» (журнал «Дружба народов», № 7, 2007 г.);
Создатели спектакля «Человек-подушка» (МХТ им. А. П. Чехова): режиссер Кирилл Серебренников, художник Николай Симонов и актерский ансамбль: Анатолий Белый, Алексей Кравченко, Сергей Сосновский, Юрий Чурсин — «За способность открывать новые возможности актерского искусства в познании причудливых извивов человеческой психики»;
Яна Сексте, «Сумевшая разглядеть в красноармейце Марютке героиню античного мифа (спектакль „Сорок первый“, МХТ им. А. П. Чехова)»;
Ирина Пегова — «За труднейшую роль Москвы Честновой в спектакле „Рассказ о счастливой Москве“ (театр п/р О. Табакова)»;
Дмитрий Черняков — «За новаторскую режиссерскую разработку оперы „Евгений Онегин“ (Большой театр)»;
Владимир Машков, «Доказавший, что настоящий актерский дар, азарт и вера способны творить чудеса (роль Давида Гоцмана в телесериале „Ликвидация“)».
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персоны
Анатолий БелыйАлексей КравченкоВладимир МашковИрина ПеговаЯна СекстеКирилл СеребренниковСергей СосновскийЮрий Чурсин
театры
МХТ им. А.Чехова

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