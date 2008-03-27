Премия Благотворительного фонда Олега Табакова

анонс

11 января 2015 Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы» С января 2011 года театр им. Йозефа Бойса и Сахаровский Центр планируют совместную театральную программу «Разрушая границы».

18 февраля 2013 В Ростове - 10-й «Минифест»! На сцене Ростовского академического молодежного театра состоялось открытие юбилейного Х международного фестиваля «Минифест».

25 февраля 2007 Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях Драматург Михаил Шатров написал множество пьес о Ленине и о большевиках, стал признанным лидером официальной драматургии, занимал важные посты в управлении советским искусством, был рьяным последователем идеи "социализма с человеческим лицом".