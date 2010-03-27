«Зубастая няня». Презентация книги

В Международный день театра, 27-го марта, в легендарном Дворце на Яузе
, где в свое время снимали «Карнавальную ночь»
, состоялась презентация книги «Зубастая няня»
, повествующей о создании популярного мюзикла.
Эту книгу для всей семьи представили гостям и детям продюсер и режиссер-постановщик мюзикла Лина Арифулина
, а также звезды «Зубастой няни»
: Анатолий Журавлев
, Андрей Носков
, Григорий Сиятвинда
и другие.
Кроме них в презентации приняла участие Мария Шукшина
, остальных звезд, заявленных в пресс-релизе, не наблюдалось...
Сама же презентация состояла из красочного шоу от актеров мюзикла, детских игр и веселого настроения, что и было зафиксировано в репортаже
нашего фотографа.
Все желающие во время праздника смогли также узнать все секреты театральной и музыкальной жизни от юных актеров и звезд шоу-бизнеса: о кастинге, гриме, музыке, репетициях, сцене и обо всем, что происходит за кулисами... Сделанные вручную страницы ведут читателей по всем уголкам музыкального театра. Звезды мюзикла раскрывают тайны своих перевоплощений. Юные актеры рассказывают о своих впечатлениях и переживаниях. Дети смогут благодаря книге научиться накладывать грим, узнают, из чего сделаны декорации и костюмы. Возможно, кто-то из них сам станет звездой нового мюзикла!
Лина Арифулина: «Время, проведенное со своей семьей – самое большое счастье! Приходите на спектакль, читайте нашу книгу и будьте рядом со своими детьми»
.
Первый, лимитированный, тираж книги поступил в продажу 27-го марта.
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