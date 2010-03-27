II Благотворительный Театральный марафон. Открытие

27 марта 2010 года – в Международный день театра - в Центре фотографии им. братьев Люмьер
состоялось открытие II Благотворительного Театрального марафона
, организованного Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист»
.
Главные гости и герои этого мероприятия - ветераны сцены, для которых на входе была организована теплая встреча с вручением букетов из тюльпанов - символом Театрального марафона
. Мероприятие посетили около 20 ветеранов театра и кино: Лернер Д.М.
, Зелинская З.Н.
, Карташова И.П.
, Байковский Е.И.
, Петров Ю.А.
и др. Дожидаясь появления учредителей фонда, представители СМИ не смогли удержаться, чтобы не расспросить старшее поколение актеров о том, как им сейчас живется.
Открывая Театральный марафон
, учредители фонда Мария Миронова
, Наталья Шагинян-Нидэм
и Евгений Миронов
выразили признательность 30 театрам, которые в этом году принимают участие в Театральном марафоне
и готовы внести свой вклад. Вместе с Геннадием Хазановым
и Леонидом Ярмольником
учредители признались в любви всем ветеранам сцены. Воспитанники Владимира Спивакова
растрогали сердца ветеранов своим выступлением, а аккордеонист Пётр Дранга
«зажёг» своей игрой и ветераны станцевали танго. Программы «Новости» на Первом канале и «Звезде» осветили данное мероприятие. Репортажи можно посмотреть по ссылкам: http://www.1tv.ru/news/culture/163645
; http://zvezdanews.ru/video/day_events/0040492
.
Театральный марафон
проходит в марте – апреле 2010 г. В театрах-участниках пройдут акции «Красные носы»
, или будут размещены ящики для сбора средств. Все собранные средства пойдут на лекарства для пожилых малоимущих актеров. Особое внимание будет уделено актерам-ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году Фонду удалось собрать около 5 миллионов рублей, которые пошли на приобретение лекарственных сертификатов на сумму 10 тысяч рублей каждый для 500 ветеранов сцены рублей. Подведение итогов будет проводиться 28 апреля в концертном зале «Пушкинский» на заключительном благотворительном концерте, организованном премией «Хрустальная Турандот»
.
Список театров-участников II Благотворительного театрального марафона
1. «Эрмитаж»
2. Московский Госуд.театр им.М.Н. Ермоловой
3. «Современник»
4. Академический музыкальный театр им.Станиславского и Немировича-Данченко
5. «Геликон-опера»
6. Московский драмтеатр им. Станиславского
7. МХТ Чехова
8. Санкт-Петербургский театр Ленсовета
9. «Сатирикон»
10. «Табакерка»
11. «Апарте»
12. «Практика»
13. «Сопричастность»
14. Театр Джигарханяна
15. Театр им. Вахтангова
16. «Ленком»
17. Театр Рубена Симонова
18. Театр-товарищество О. Меньшикова
19. Школа Драматического Искусства
20. «Золотая маска»
21. Театр Виктюка
22. «Хрустальная Турандот»
23. Самарский драматический театр имени Горького
24. Театр на Покровке
25. Театр-студия «Откровение»
26. «Модерн»
27. Московский областной государственный камерный театр
28. «Открытая сцена»
29. Театр Музыки и Поэзии Елены Камбуровой
30. Театр Маяковского
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