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II Благотворительный Театральный марафон. Открытие

27 марта
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27 марта 2010
27 марта 2010 года – в Международный день театра - в Центре фотографии им. братьев Люмьер состоялось открытие II Благотворительного Театрального марафона, организованного Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист».
Главные гости и герои этого мероприятия - ветераны сцены, для которых на входе была организована теплая встреча с вручением букетов из тюльпанов - символом Театрального марафона. Мероприятие посетили около 20 ветеранов театра и кино: Лернер Д.М., Зелинская З.Н., Карташова И.П., Байковский Е.И., Петров Ю.А. и др. Дожидаясь появления учредителей фонда, представители СМИ не смогли удержаться, чтобы не расспросить старшее поколение актеров о том, как им сейчас живется.
Открывая Театральный марафон, учредители фонда Мария Миронова, Наталья Шагинян-Нидэм и Евгений Миронов выразили признательность 30 театрам, которые в этом году принимают участие в Театральном марафоне и готовы внести свой вклад. Вместе с Геннадием Хазановым и Леонидом Ярмольником учредители признались в любви всем ветеранам сцены. Воспитанники Владимира Спивакова растрогали сердца ветеранов своим выступлением, а аккордеонист Пётр Дранга «зажёг» своей игрой и ветераны станцевали танго. Программы «Новости» на Первом канале и «Звезде» осветили данное мероприятие. Репортажи можно посмотреть по ссылкам: http://www.1tv.ru/news/culture/163645; http://zvezdanews.ru/video/day_events/0040492.
Театральный марафон проходит в марте – апреле 2010 г. В театрах-участниках пройдут акции «Красные носы», или будут размещены ящики для сбора средств. Все собранные средства пойдут на лекарства для пожилых малоимущих актеров. Особое внимание будет уделено актерам-ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году Фонду удалось собрать около 5 миллионов рублей, которые пошли на приобретение лекарственных сертификатов на сумму 10 тысяч рублей каждый для 500 ветеранов сцены рублей. Подведение итогов будет проводиться 28 апреля в концертном зале «Пушкинский» на заключительном благотворительном концерте, организованном премией «Хрустальная Турандот».

Список театров-участников II Благотворительного театрального марафона

1. «Эрмитаж»
2. Московский Госуд.театр им.М.Н. Ермоловой
3. «Современник»
4. Академический музыкальный театр им.Станиславского и Немировича-Данченко
5. «Геликон-опера»
6. Московский драмтеатр им. Станиславского
7. МХТ Чехова
8. Санкт-Петербургский театр Ленсовета
9. «Сатирикон»
10. «Табакерка»
11. «Апарте»
12. «Практика»
13. «Сопричастность»
14. Театр Джигарханяна
15. Театр им. Вахтангова
16. «Ленком»
17. Театр Рубена Симонова
18. Театр-товарищество О. Меньшикова
19. Школа Драматического Искусства
20. «Золотая маска»
21. Театр Виктюка
22. «Хрустальная Турандот»
23. Самарский драматический театр имени Горького
24. Театр на Покровке
25. Театр-студия «Откровение»
26. «Модерн»
27. Московский областной государственный камерный театр
28. «Открытая сцена»
29. Театр Музыки и Поэзии Елены Камбуровой
30. Театр Маяковского
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персоны
Ефим БайковскийЗоя ЗелинскаяИрина КарташёваЕвгений МироновМария Миронова (II)Владимир СпиваковГеннадий ХазановЛеонид Ярмольник
театры
"Модернъ""Сатирикон""Современник""Театр на Покровке""Эрмитаж"ЛенкомМосковский областной Камерный театрМХТ им. А.ЧеховаСамарский театр драмыТеатр "АпАРТе"Театр "Практика"Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. Рубена СимоноваТеатр имени ЕрмоловойТеатр имени ЛенсоветаТеатр под руководством Армена ДжигарханянаТеатр Романа ВиктюкаТОТЭлектротеатр "Станиславский"

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II Благотворительный Театральный марафон. Открытие фотографии
II Благотворительный Театральный марафон. Открытие фотографии
II Благотворительный Театральный марафон. Открытие фотографии
II Благотворительный Театральный марафон. Открытие фотографии
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