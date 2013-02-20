Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами

анонс

«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!

9 августа 1950

Театр умер... Да здравствует театр!

В августе 1937 года приказом Комитета по делам искусств были слиты воедино два несовместимых коллектива: таировский Камерный театр и Реалистический театр Охлопкова.