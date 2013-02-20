27 марта отмечается Международный день театра под девизом "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Этот праздник был учрежден в 1961 году в Вене на XI конгрессе Международного института театра (МИТ)
при ЮНЕСКО.
МИТ был учрежден в 1948 году в Праге в целях поощрения международных связей между театральными деятелями разных стран.
Членом МИТа Советский Союз стал еще в 1959 году. В Москве был создан Национальный центр МИТ на базе Всероссийского театрального общества. С 1961 года СССР - постоянный член исполнительного комитета МИТа . Международный центр МИТа находится в Париже.
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