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«Балет детям»

28 марта
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28 марта 2011
«Балет детям»В дни весенних каникул театр «Балет «Москва» под руководством Николая Басина совместно с МЧС провел благотворительную акцию для детей из районов, подвергшихся радиационному заражению во время катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Балет «Москва» пригласил детей из Калужской области 28 марта на спектакль «Белоснежка и семь гномов», а дети из Тульской области увидели 29 марта постановку «Золотой ключик».
Стоит отметить, что театр «Балет «Москва» всегда уделял особое внимание культурно-просветительской работе с подрастающим поколением, эстетическому и нравственному воспитанию детско-юношеской аудитории. В репертуаре театра 56 балетов, десять из которых - спектакли для детей и юношества («Золотой ключик», «Спящая красавица», «Белоснежка» и другие). Каждый из этих спектаклей - редчайшее явление при остром дефиците детских балетов.
Художественный руководитель — Николай Басин.

InterMedia
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