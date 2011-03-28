«Балет детям»

В дни весенних каникул театр «Балет «Москва»
под руководством Николая Басина
совместно с МЧС провел благотворительную акцию для детей из районов, подвергшихся радиационному заражению во время катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Балет «Москва»
пригласил детей из Калужской области 28 марта на спектакль «Белоснежка и семь гномов»
, а дети из Тульской области увидели 29 марта постановку «Золотой ключик»
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Стоит отметить, что театр «Балет «Москва»
всегда уделял особое внимание культурно-просветительской работе с подрастающим поколением, эстетическому и нравственному воспитанию детско-юношеской аудитории. В репертуаре театра 56 балетов, десять из которых - спектакли для детей и юношества («Золотой ключик»
, «Спящая красавица», «Белоснежка» и другие). Каждый из этих спектаклей - редчайшее явление при остром дефиците детских балетов.
Художественный руководитель — Николай Басин
.
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