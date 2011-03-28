«Балет детям»

В дни весенних каникул театрпод руководствомсовместно с МЧС провел благотворительную акцию для детей из районов, подвергшихся радиационному заражению во время катастрофы на Чернобыльской АЭС.пригласил детей из Калужской области 28 марта на спектакль, а дети из Тульской области увидели 29 марта постановкуСтоит отметить, что театрвсегда уделял особое внимание культурно-просветительской работе с подрастающим поколением, эстетическому и нравственному воспитанию детско-юношеской аудитории. В репертуаре театра 56 балетов, десять из которых - спектакли для детей и юношества (, «Спящая красавица», «Белоснежка» и другие). Каждый из этих спектаклей - редчайшее явление при остром дефиците детских балетов.Художественный руководитель —