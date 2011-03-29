«Любящий тебя Достоевский». Премьера

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Частью акции станут мастер-классы прослушивания для поступления в Школу-студию МХАТ.

Школа-студия МХАТ покажет семь спектаклей в двенадцати городах

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Суд признал Настасью Самбурскую виновной в распространении клеветы

Иногда лучше молчать, чем говорить