«Любящий тебя Достоевский». Премьера

29 марта Театр им.В.Ф.Комиссаржевской
на Малой сцене представил зрителю спектакль «Любящий тебя Достоевский»
(по письмам и воспоминаниям Ф.М. Достоевского и А.Г. Достоевской).
Автор проекта, режиссер и сценограф: Иван Латышев
Музыкальное оформление: Иван Латышев
, Виталий Салтыков
В ролях: Татьяна Маколова
, Виталий Салтыков
Виталий Салтыков
- лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», лауреат Санкт-Петербургской независимой актерской премии им. В.И. Стржельчика.
Иван Латышев
- лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит».
Спектакль «Любящий тебя Достоевский»
создан по письмам Федора Михайловича к жене, написанным в период страстного увлечения писателем игрой в рулетку. И только искренняя и преданная любовь жены Анны Григорьевны, ее бескорыстная поддержка спасли его от полной катастрофы.
(…) Аня, дай мне слово, что никогда никому не будешь показывать этих писем. Не хочу я, чтоб этакая мерзость положения моего пошла по языкам. "Поэт так поэт и есть" (…).
Тем не менее, письма были опубликованы. Анна Григорьевна, будучи второй женой Достоевского, ревниво вытравила при помощи густых полос чернил все места в его переписке и заметках, которые казались ей нежелательными или чересчур откровенными. На склоне дней Достоевская написала свои «Воспоминания» (1911 - 1916 гг.), которые никогда целиком не издавались.
Аня, милая, бесценная моя, я всё проиграл, всё, всё! О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор! Теперь роман, один роман спасет нас, и если б ты знала, как я надеюсь на это! Будь уверена, что я достигну цели и заслужу твое уважение. Никогда, никогда я не буду больше играть.
ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. - ПИСЬМА (1866)
Спектакль – не «парадный портрет» великого писателя, а попытка рассказать о человеке, попытка заглянуть в суть отношений Мужчины и Женщины.
Екатерина Омецинская, газета «Шанс»:
В основе постановки «Любящий тебя Достоевский» лежит не художественная, а прямая речь русского классика: его письма к Анне Григорьевне Достоевской (в девичестве Сниткиной). () Задачи создать портрет «великого Достоевского», сродни тем, что висят в школьных кабинетах литературы, перед (актером) не стоит. Его Достоевский суетен, многословен и порой до отвращения неискренен с женой в своих письмах. Он – игрок, и этим все сказано. Начав с уверений Анны Григорьевны в подлинной и бескорыстной любви к ней, герой Салтыкова все больше уступает в душе место страсти игрока, которая заставляет его жестоко манипулировать самым близким человеком. Уверения переходят в стенания, потом в мольбы, затем в шантаж. На глазах зрителей человек, сию минуту тосковавший в разлуке со своей женою, уже готов возненавидеть ее лишь за то, что она вовремя не прислала ему денег. Деньги, деньги и только они занимают его воображение, изменяют его привычки и поведение. А что же жена? Татьяна Маколова безмолвствует почти весь спектакль, всего и обронит несколько слов «под занавес» (). И в этом все, что остается «за кадром»: бесконечные любовь и терпение. Но именно благодаря отсутствию хрестоматийной патоки приведенная в программке спектакля цитата жены писателя «Солнце моей жизни – Федор Достоевский» читается невероятно пронзительно. «Вот натерпелась женщина», – комментирует пожилая дама спектакль по окончании. А как же - с ними, гениями, нам всегда терпеть приходится. И тут же само название этого гимна женской преданности - «Любящий тебя Достоевский» - переворачивается в голове на все 180 градусов: «Любящая тебя я».
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