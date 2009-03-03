В Москве - Благотворительный театральный марафон!

анонс

2 ноября в Москве на сцене Камерного театра состоялась премьера вакхической драмы И. Анненского «Фамира Кифаред» в постановке А. Таирова.

28-29 марта во «Дворце на Яузе» прошла благотворительная акция «Балет детям», посвященная 25-летию катастрофы в Чернобыле.

23 июля 2007

"Пока останется хоть один русский - до тех пор будут помнить Обломова.."

Студия Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача откроет второй сезон 9 и 10 сентября новой редакцией спектакля Германа Сидакова "Об-ло-мов-щина…" по роману И.