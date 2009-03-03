В Москве - Благотворительный театральный марафон!

В столице продолжается акция по поддержке старейших отечественных актеров - Благотворительный театральный марафон
. В нем принимают участие более 25 московских театров, в их числе «Ленком», «Современник», «Сатирикон», МХТ им. Чехова, Театр Антона Чехова, «Бенефис», театры им. Моссовета и им. Маяковского, театральные компании Олега Меньшикова и Евгения Миронова, музыкальный академический театр им. Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие. Каждая труппа в течение двух месяцев даст по одному благотворительному спектаклю.
Первой ласточкой Фонда поддержки деятелей искусства, созданного известными артистами Марией Мироновой
, Евгением Мироновым
и Натальей Шагинян-Нидэм, стала благотворительная акция
, состоявшаяся в октябре 2008 года в музее им. Пушкина.
«Первая же наша акция, которую поддержали многие известные артисты и люди бизнеса, дала возможность Фонду оказать существенную помощь 120-ти ветеранам сцены»
, - поделилась с журналистами хорошей новостью один из учредителей Фонда, Мария Миронова
.
Символом нового этапа акции стали весенние розовые тюльпаны. Их дарили всем, кто пришел 2 марта на выставку в галерею Марины Гончаренко (GMG). Здесь представлены фотопортреты звезд старшего поколения, созданные фотохудожником Владимиром Клавихо-Телепнёвым. Олег Табаков и Александр Ширвиндт, Роман Козак и Сергей Арцибашев, а также другие известные актеры и режиссеры московских театров с интересом вглядывались в знакомые лица: Макаровой, Кузнецова, Марковой. Как заметил Евгений Миронов
, эта благотворительная акция объединила актеров разных поколений.
Основной смысл акции – привлечь внимание государства и общества к социально-бытовым проблемам многих ветеранов сцены. Только в Московском Доме Ветеранов Сцены находится больше 50 человек. Сотни ветеранов кино и театра живут в полном одиночестве, нужде и болезнях. Они посвятили всю свою жизнь искусству, были нужны и любимы, но сегодня, они не могут вести полноценный образ жизни и им необходима поддержка и помощь.
Учредители Фонда поддержки деятелей искусства уверены, что те, кто еще вчера были кумирами, не должны сегодня чувствовать себя выброшенными из жизни, поэтому впереди – по настоящему длинный и очень важный для всех участников театральный марафон.
«Все сборы от спектаклей, которые пройдут в рамках марафона, пойдут на приобретение подарочного сертификата на годовое бесплатное аптечное обеспечение ветеранов сцены лекарствами»
, - рассказала Мария Миронова
.
«Этот благотворительный театральный марафон мы посвящаем памяти Маргариты Александровны Эскиной, бессменному директору Центрального дома актера
, - продолжила актриса. - Именно она была одной из первых, одобрившей наше начинание, и состояла в попечительском совете Фонда»
.
К открытию марафона также приурочена выставка фотопортретов актеров театра и кино - она развернута в фойе Театра имени Моссовета. Акцию предполагается проводить ежегодно.
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