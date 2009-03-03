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В Москве - Благотворительный театральный марафон!

3 марта
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3 марта 2009
В столице продолжается акция по поддержке старейших отечественных актеров - Благотворительный театральный марафон. В нем принимают участие более 25 московских театров, в их числе «Ленком», «Современник», «Сатирикон», МХТ им. Чехова, Театр Антона Чехова, «Бенефис», театры им. Моссовета и им. Маяковского, театральные компании Олега Меньшикова и Евгения Миронова, музыкальный академический театр им. Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие. Каждая труппа в течение двух месяцев даст по одному благотворительному спектаклю.
Первой ласточкой Фонда поддержки деятелей искусства, созданного известными артистами Марией Мироновой, Евгением Мироновым и Натальей Шагинян-Нидэм, стала благотворительная акция, состоявшаяся в октябре 2008 года в музее им. Пушкина.
«Первая же наша акция, которую поддержали многие известные артисты и люди бизнеса, дала возможность Фонду оказать существенную помощь 120-ти ветеранам сцены», - поделилась с журналистами хорошей новостью один из учредителей Фонда, Мария Миронова.
Символом нового этапа акции стали весенние розовые тюльпаны. Их дарили всем, кто пришел 2 марта на выставку в галерею Марины Гончаренко (GMG). Здесь представлены фотопортреты звезд старшего поколения, созданные фотохудожником Владимиром Клавихо-Телепнёвым. Олег Табаков и Александр Ширвиндт, Роман Козак и Сергей Арцибашев, а также другие известные актеры и режиссеры московских театров с интересом вглядывались в знакомые лица: Макаровой, Кузнецова, Марковой. Как заметил Евгений Миронов, эта благотворительная акция объединила актеров разных поколений.
Основной смысл акции – привлечь внимание государства и общества к социально-бытовым проблемам многих ветеранов сцены. Только в Московском Доме Ветеранов Сцены находится больше 50 человек. Сотни ветеранов кино и театра живут в полном одиночестве, нужде и болезнях. Они посвятили всю свою жизнь искусству, были нужны и любимы, но сегодня, они не могут вести полноценный образ жизни и им необходима поддержка и помощь.
Учредители Фонда поддержки деятелей искусства уверены, что те, кто еще вчера были кумирами, не должны сегодня чувствовать себя выброшенными из жизни, поэтому впереди – по настоящему длинный и очень важный для всех участников театральный марафон.
«Все сборы от спектаклей, которые пройдут в рамках марафона, пойдут на приобретение подарочного сертификата на годовое бесплатное аптечное обеспечение ветеранов сцены лекарствами», - рассказала Мария Миронова.
«Этот благотворительный театральный марафон мы посвящаем памяти Маргариты Александровны Эскиной, бессменному директору Центрального дома актера, - продолжила актриса. - Именно она была одной из первых, одобрившей наше начинание, и состояла в попечительском совете Фонда».
К открытию марафона также приурочена выставка фотопортретов актеров театра и кино - она развернута в фойе Театра имени Моссовета. Акцию предполагается проводить ежегодно.
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персоны
Сергей АрцибашевВладимир Клавихо-ТелепневРоман КозакИнна МакароваРимма МарковаЕвгений МироновМария Миронова (II)Олег ТабаковАлександр ШирвиндтМаргарита Эскина
театры
"Другой театр""Мастерская Петра Фоменко""Сатирикон""Современник""Театр Луны""Эрмитаж"ЛенкомМосковский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаСодружество актеров ТаганкиТеатр "Квартет И"Театр "Сфера"Театр "Человек"Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. МоссоветаТеатр имени ЕрмоловойТеатр на ТаганкеТеатр НацийТеатр под руководством Армена ДжигарханянаТеатр СатирыТОТЦДР

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В Москве - Благотворительный театральный марафон! фотографии
В Москве - Благотворительный театральный марафон! фотографии
В Москве - Благотворительный театральный марафон! фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Любитель театра (Москва)   8.03.2009 - 14:00
Да, дело великое. Театры - не самые богатые заведения, а актеры - далеко не самые обеспеченные люди. И время сейчас сложное. Спасибо всем, кто выйдет на сцену, чтобы помочь ветеранам! Может быть, к... читать далее>>
№ 1
Инна   8.03.2009 - 01:05
Великое дело! Мои любимые Мария и Евгений оказались не только талантливыми артистами, но и, во всех смыслах, ТАЛАНТЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ, в чем сомнений, лично у меня, никогда не было! Какое нужное дело,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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