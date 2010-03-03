«Sonos e Memoria»: Презентация в Москве

3 марта в Центральном Доме журналиста состоялся пресс-коктейль, посвященный первому показу в Москве спектакля. С представителями СМИ встретился министр по туризму, народным ремеслам и торговле автономного региона Сардиния, певицаи режиссер-постановщик спектакляКто такие сарды – определить точно невозможно. Свои следы на Сардинии оставили финикийцы, карфагеняне, римляне, византийцы и вандалы, а еще позже – испанцы и итальянцы. Свободные дети Средиземного моря на перекрестке древнейших цивилизаций создали на райском острове уникальную культуру. Неолитические башни возвышаются над водами самого прозрачного в Италии моря, среди скал высятся романские храмы, а жители Сардинии до сих пор носят национальные костюмы и хранят свои традиции. Второй по величине остров Средиземного моря назван древними греками «сандалиотис» - его форма напомнила путешественникам сандалию. Местные жители считают, что именно здесь ступил ногой в первозданный океан Господь, когда впервые спустился на Землю. И разве все это не джаз, наполненный множеством оттенков, пряной атмосферой изысканных гармоний, рожденных окружающим многоцветием? Какая другая музыка могла бы так же точно рассказать о Сардинии? Только джаз самих сардов!Джазовый спектакль – проект непривычный для России и нечастый в мировой практике. Все потому, что основа джаза – это импровизация, которую очень сложно поместить в четкие драматургические рамки. Тем не менее, такие проекты существуют, они становятся возможными, когда за дело берутся мастера импровизации и режиссеры, тонко чувствующие джаз. Один из таких проектов – операзнаменитого– был показан в январе в, ирешил продолжить хорошую традицию. 31 марта вместе с джазом в Москву должна прийти настоящая весна!, что по-сардски значит, – плод удачного художественного сотрудничества постановщикаи джазового мэтра, знакомого российским слушателям по фестивалюв Архангельском. Их творческий тандем собрал вокруг себя талантливых артистов: певицу, мастера игры на редком инструменте – лаунедде –, мандолиниста, исполнителя на дербукеи др.Спектакль был представлен на 52-м Венецианском кинофестивале как специальное событие, он идет на театральных сценах в Ницце, Милане, Кальяри, Страсбурге, Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, Тунисе, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Монако, Базеле, Венеции и др.Трубачродился на Сардинии в 1961 году. В 11 лет начал учиться игре на трубе в ансамблев своем родном городе Беркидда. Он один из самых открытых европейских музыкантов и постоянно с кем-нибудь сотрудничает – дискография Фрезу превышает 130 наименований альбомов. Некоторые альянсы в творческой жизни Паоло длятся по джазовым меркам чрезвычайно долго: так,с блестящим тенористом, музыке которого посвящен новый альбом этого проекта, существует с начала 1980-х гг.В 1984 году Паоло закончил консерваторию в Кальяри. Играл с такими музыкантами, как Джон Тейлор, Палле Даниэльссон, Йон Кристенсен, Джерри Маллиган, Дейв Либман, Дейв Холланд, Джон Зорн, Джон Аберкромби, Трилок Гурту, Джинн Ли, Тутс Тилеманс и др.- обладатель многочисленных наград (в том числе президентских грантов Сардинии и премий Французской джазовой академии), руководит несколькими бэндами, является директором фестиваляна родной Сардинии, дает мастер-классы, преподает, ведет радиопередачи, пишет статьи, а также музыку к фильмам, балетам и театральным постановкам.выступал в Москве на фестивалев 2007 году.Певицас 16 лет занимается сардской традиционной музыкой. Училась в консерватории Кальяри по классам гобоя и вокала. Необыкновенно глубокое драматическое сопрано Елены как будто создано природой для популяризации народных сардских песен, вот почему певица исколесила весь свой родной остров, посетив самые отдаленные горные деревни и выучив наизусть старинные песни и приемы традиционного пения. Ее вклад в средиземноморскую культуру можно сравнить разве что со вкладом Мерседес Сосы в культуру южноамериканскую.принимала участие в многочисленных театральных и музыкальных постановках в Италии и за рубежом. Выпустила 12 сольных альбомов, в 20 дисках выступила в качестве приглашенного музыканта.Композитор, мультиинструменталист и мандолинистродился в 1956 году в Кальяри. В 1977 году начал музыкальную карьеру в группе, исполнявшей сардскую и средиземноморскую музыку. С 1979 года спроехал с туром по Италии и Швейцарии, записал CD. В 1987 году участвовал в проекте, представленном на сцене. В 1988 году вместе сработал над музыкальной театральной постановкойв Австралии. В сотрудничестве свыпустил несколько альбомов. В 1985 году создал музыку для фильма итальянской государственной телекомпании RAI) режиссера, а в 1999-м – к телеспектаклю(RAI). Автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. С 1992 по 1995 годы – художественный руководитель фестиваля, с 2003 года - художественный руководитель проекта