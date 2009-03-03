Премьера в Театре.Doc: «Жизнь удалась»

анонс

К 120-летию первой постановки пьесы на сцене Театра Корша

20 февраля 2013

«Мурлин Мурло»: Возвращение

Знаменитый спектакль «Мурлин Мурло» приобрел новое звучание. К названию пьесы добавилось: «Возвращение спектакля», а ее постановщиком стал Сергей Гармаш.