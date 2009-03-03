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Премьера в Театре.Doc: «Жизнь удалась»

3 марта
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3 марта 2009
Театр.Doc, Фестиваль «Любимовка» и Центр Драматургии и Режиссуры А. Казанцева и М. Рощина представляют 4 и 11 марта (в 20 часов) новый спектакль Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пряжко «Жизнь удалась». Художник - Ксения Перетрухина.
Михаил Угаров: «Декораций нет, есть 15 черных стульев, поставленных напротив зрительного зала. Костюмов нет (только фата невесты), актеры играют в том, в чем пришли сегодня в театр. Спектакль этот выполнен в особой технике. На репетициях мы называли это «оперой в концертном исполнении». Система построения спектакля: отразить все этапы - от читки пьесы по ролям до драматического спектакля. Начинают спектакль актеры, а заканчивают персонажи».
Действующие лица и исполнители:
Лена - Анна Егорова
Вадим - Даниил Воробьев
Алексей - Константин Гацалов
Анжела - Александра Ребенок
Водитель маршрутки - Никита Емшанов
Бабушка с собакой Найдой - Никита Емшанов
Мама Алексея и Вадима - Никита Емшанов
Спектакль «Жизнь удалась» продолжает совместную программу «Новая пьеса на новой сцене» Фестиваля Молодой Драматургии «Любимовка», ЦДР Казанцева и Рощина и ТЕАТР.DOC, в результате которой на сцене ТЕАТР.DOC появляются «неудобные» для обычного театра, слишком смелые или слишком необычные новые пьесы. В этой программе в 2009 году поставлены «Соколы» Валерия Печейкина и «Экспонаты» Вячеслава Дурненкова.
Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта.
Цена билетов: 300 руб.
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персоны
Даниил ВоробьёвКонстантин ГацаловМарат ГацаловВячеслав ДурненковАлександра РебенокМихаил Угаров
театры
Театр.docЦДР

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