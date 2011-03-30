Для студентов: приглашение к диалогу

ВАЛЕН. Чумовой у тебя приход. Один прихожанин разрубил голову своей жене, другая кочергой выскребла мозги своей мамаше, а ты еще с ними болтаешь. Ну, вообще…
УЭЛШ. А что мне остается? Если полиция и суд...
ВАЛЕН. Да, ну их в задницу и суд и полицию. Я слышал, что парень, которого ты представляешь поавторитетнее, чем суды и эта долбанная полиция
УЭЛШ. Похоже, что Бог не имеет юрисдикции в этом городе. В этом городе нет вообще никакой юрисдикции.
КОУЛМЭН. Красивое слово
ВАЛЕН. Какое слово?
КОУЛМЭН. Да слово "юрисдикция". Люблю слова на "ю".
ВАЛЕН. А по-моему, слишком по-американски. Любят они это. «Юрисдикшен» – постоянно в кино говорят.
Премьера театра им. В.Ф. Комиссаржевской
вызвала резкую и противоречивую реакцию зрителей. Спектакль по пьесе современного драматурга - «оскароносца» М. МакДонаха «Сиротливый Запад»
каждый раз провоцирует на скандал, но не оставляет равнодушной публику разных поколений. Возмущение и восхищение оказались рядом. Этот феномен, бесспорно, требует обсуждения в кругу профессиональных критиков и любителей театра.
30 марта театр им. В.Ф.Комиссаржевской
провел встречу для студентов творческих ВУЗов Санкт-Петербурга и организовал бесплатный показ для них спектакля «Сиротливый Запад»
, ставшего лауреатом премии «Золотой софит»-2010. Создатели спектакля предлагают зрителям обсудить увиденное, поговорить о темах, затронутых авторами, высказать свое мнение о постановке. На вопросы гостей ответели известный петербургский режиссер Виктор Крамер
, художник Максим Исаев
, лауреат Гос. Премии Александр Баргман
, заслуженный артист России Сергей Бызгу
, артисты Денис Пьянов
, Александра Сыдорук
, Марина Даминева
и другие.
Актеры спектакля «Сиротливый Запад» Александр Баргман
и заслуженный артист России Сергей Бызгу
стали лауреатами высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший актерский дуэт».
Какой вы зритель? Предпочитающий добрую старую классику, желающий отдохнуть на лирической комедии или сентиментальной мелодраме, мечтающий увидеть «звезд» поближе или «продвинутый пользователь»
театральных экспериментов?
Только-только улеглись страсти после «рок-спектакля» в классических интерьерах (!) «Ваал»
, и тут – пьеса известного своими неоднозначными текстами МакДонаха
с вытекающими «бранными» словами, воем сирен и мусорными коробками на сцене. Правда, на сайте театра заботливо расшифрованы те самые слова, выложен кусок текста из пьесы, в буклете даны некие разъяснения, да и творческая команда вызывает у истинных театралов священный трепет. Это режиссер Виктор Крамер
(известный созданием театра «Фарсы»
, а потом – феерическими шоу-проектами), художник Максим Исаев
(из группы АХЕ
), актеры Сергей Бызгу
, Александр Баргман
и пр.
«Сучий потрох»
и «сухо-говный»
- самые мягкие выражения двух «задолбышей»-братьев, которые беспрестанно оскорбляют и провоцируют друг друга. Сосед справа уважительно шепчет: «вот он, настоящий МакДонах!»
- и вот тут, чтобы не показать себя полным профаном, вы пытаетесь понять, а в чем же дело? Через час экстремального действа память услужливо подсовывает вам вчерашние разборки с соседом по лестничной площадке, жлоба в маршрутке, туземный раскрас и фразочки собственной дочери… Но, выходя из театра, вас вдруг настигает острая жалость-любовь к лузеру-соседу, к взрослеющей дочери и иногда милой теще…
«Отсидеться» не удастся. Вы либо убьете очередного администратора на выходе, либо начнете звонить всем знакомым приятелям, которые еще не видели этого «реального» спектакля…
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