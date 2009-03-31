Праздник праздников

Мало, кто знает, что такое Театр Масс
. Между тем, в этом году исполнилось 50 лет со дня образования Совета по формам массового искусства
, и в день его образования ежегодно вручают премии за достижения в области массовых мероприятий и за лучшие государственные и региональные праздники.
Театрализованные концерты, массовые гуляния, фестивали искусств, парады, шествия, дни города и другие зрелища – то, без чего не обходится ни один праздник, отмеченный в календаре. На постановку этих мероприятий тратятся огромные средства и усилия множества людей. Специалистов такого необычного профиля готовит институт Искусств и Культуры, но большинство массовых мероприятий проводится под покровительством Совета Союза театральных деятелей РФ по массовым формам театрального искусства, председателем которого является Евгений Герасимов
.
В этом году премия «Грани Театра масс»
вручалась в четвертый раз. Праздничное мероприятие само проводилось в форме массового праздника. В фойе публику разогревали пионеры с флагами, черлидинг-группа с помпонами и ряженые, олицетворяющие собой международный молодежный фестиваль. Молодые люди в футбольной форме задавали вопросы спортивной викторины и завлекали зрителей в хоровод.
В зале зрителей центральных рядов, не успели они усесться, взял в оборот режиссер-полковник Валентин Алексеев
, за несколько минут обучивший всех по команде показывать флажки, и шевелить ими, как это происходит на больших трибунах стадионов. «Обычно на репетицию уходит 20 дней»,
- сказал режиссер-полковник, - «но у нас есть 5 минут, чтобы научиться показывать флаг России».
Радость на церемонии обеспечивали все беспроигрышные атрибуты Большого Праздника: флаги, шары, бодрая хорошо знакомая музыка – «Калинка-малинка», «Я-ты-он-она, вместе целая страна», «Подмосковные вечера», «Золотая моя Москва». Люди радовались, что их снимают на камеру и транслируют на большие экраны, как они рассаживаются. В представлении, воспевающим жанр театра масс принимали участие Цирковые акробаты, Большой театр, детские театральные коллективы, и все было похоже на новогоднюю елку для взрослых. Даже ведущие церемонии были «елочные» - Карлсон, Карабас-Барабас, Кот Ученый, Трубадур
и другие персонажи сказок. Все это мероприятие вполне очевидно, хотя и беззастенчиво именовалось «Праздник Праздников».
Премиями были отмечены массовые мероприятия в следующих номинациях: Лучший праздник государственного значения; Лучший патриотический праздник; Лучший региональный праздник; Лучший день города; Лучший профессиональный праздник; Лучший массовый спортивно-зрелищный праздник. Награды и высокие оценки жюри получили такие мероприятия, как «Праздничный концерт «Чудеса России»,
посвященный Дню России 12 июня 2008 года на Красной площади; театрализованное представление «России верные сыны»
, посвященное 67-ой годовщине Московской битвы и Дню героев Отечества 3 декабря 2008 года; Художественная программа празднования 230-летия образования Владимирской области 11-12 июня 2008 года; Свето-музыкальный спектакль «Симфония белых ночей»
6-8 июня 2008 года в Санкт-Петербурге и другие.
Наград были удостоены также молодые деятели культуры, выпускники института культуры и искусств за свои дебютные работы в Москве и регионах, а также заслуженный деятель науки Даниил Натанович Аль
, который замечательно ответил на вопрос, как ему удалось прожить до 90 лет: «У меня в жизни было много радости. А главная радость – любить людей и приносить им пользу».
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