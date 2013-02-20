Прощальный спектакль с участием Марии Ермоловой

анонс

2-4 апреля в рамках фестиваля Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева сыграет спектакли «Зеленая зона», «Взрослая дочь молодого человека» и «Дочки-матери».

25 февраля 2007

"Человек со свободными, как птица, мыслями" на сцене МХТ

В России после поражения революции 1905 - 1907 годов, в перевёрнутом мире, парящем на краю катастрофы, творческая интеллигенция искала вечные истины везде: читали Ибсена, Стринберга, слушали Грига.