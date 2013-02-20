Прощальный спектакль с участием Марии Ермоловой

4 марта в Москве Малый театр дал прощальный спектакль с участием М. Ермоловой, уходящей в длительный отпуск. Шла пьеса А. Сумбатова-Южина «Измена», в которой актриса с неизменным триумфом играла роль Зейнаб.
«Чествование артистки запрещено дирекцией: Ермолова прослужила в театре тридцать семь лет — цифра не юбилейная. Приняты все меры, усилен отряд полиции в театре, строго запрещено чтение адресов и приветствий. Но все напрасно! Спектакль превращается в сплошную, все разрастающуюся овацию. Под бурю рукоплесканий Ермолову венчают золотым венком. За кулисами рабочие подносят ей квадрат, вырезанный из пола старой сцены Малого театра, по которому она сделала свои первые шаги в «Эмилии Галотти» (Повесть о великой актрисе М. Н. Ермоловой
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Через год, по просьбе нового руководителя Малого театра А.П. Ленского, Мария Ермолова вернулась в Малый театр.
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