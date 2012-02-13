«Без вины виноватые». В роли Кручининой - Мария Ермолова

анонс

13 февраля 2012 О фестивалях, культурном шоке и мечтах 8 ноября своих первых зрителей принял новый камерный зал «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры.

18 апреля 1933 Премьера спектакля «Суд» в МХАТе 2-ом Спектакль по пьесе «Суд» В.Киршона о классовой борьбе немецких рабочих на сцене МХАТ 2-го.