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«3d» - зеркало, в котором отражаются три героини

4 марта
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4 марта 2012
Театр им. В.Ф.Комиссаржевской 4 марта представил премьеру спектакля «3D» по пьесе польского драматурга Кш. Бизё «Рыдания».
Три дороги, три души, три женских монолога: остроумные, эмоциональные, не пафосные, полные юмора и тихого сочувствия к героиням… Это грусть, в меру разбавленная иронией. Три истории про желание и отсутствие любви. Три монолога женщин, которые друг друга не слышат.
Спектакль «3d» - как зеркало, в котором отражаются три героини. Женщина средних лет осталась без работы, без понимания дочери и любви мужа. Она подбирает на помойке кота, совершает безрассудный, нелепый поступок – кражу пальто, которое сама же уничтожает. Дочь-подросток за джинсы готова продать и тело, и душу. Бабушка недавно похоронила деда, и больше никому не нужна…
Все три женщины - вменяемые, обычные люди, и с логикой у них всё в порядке, только некоторые «клавиши» западают - и это тоже про нас. И у каждого из нас есть вещи, в которых мы уверены и будем уверены всегда, в которых нас невозможно разубедить. Эти «верования» мешают нам сначала расправить крылья и взлететь, прибивают нас к земле, а иногда и вовсе уводят от реальности. У каждой из героинь - свой круг постепенно сужающегося диаметра, свои убеждения, чья инфантильность и абсурдность заметна всем, кроме их самих…
Они все дезориентированы, все несчастливы. Но несчастье их не социальное, а внутреннее. Главное, что делает всех женщин несчастными – это отсутствие любви. И прежде всего – любви к себе. Это три монолога близких людей, которые друг друга не слышат. Это история рода, история поколений, их взаимо-не-действие и взаимо-не-понимание.
В спектакле «3d» - необычные трехмерные декорации, которые разрушаются, уменьшаются, трансформируются и становятся местом действия для трех историй.
Режиссер Виктор Рыжаков, поставивший пьесу «Рыдания» (оригинальное название пьесы Кшиштофа Бизё) в театре «Практика», готов спорить с тем, что спектакль женский: «Нет, это спектакль про меня, про человека вообще. Я бы хотел, чтобы посмотрев его, люди поняли, что все бытовые трудности, социальные нужды — ерунда, главное — что внутри».
Режиссер – заслуженная артистка России Маргарита Бычкова
Роли всех героинь исполняет Александра Сыдорук
Сценография – Валентин Светозарев (Македония)
Художник по костюмам – Ника Велегжанинова
Композитор – Артур Мкртчян
Пластика – Мария Кораблева
Спектакль «3d» - это первая режиссерская работа заслуженной артистки России Маргариты Бычковой. Пилотный вариант создавался в тандеме с актрисой Еленой Биргер. Эту работу успели оценить на фестивале моноспектаклей «Монокль»-2011. Но окончательно проект осуществлен при участии молодой актрисы Театра им. В.Ф.Комиссаржевской Александры Сыдорук. Именно этот творческий дуэт решил судьбу спектакля, который вошел в репертуар театра.
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персоны
Маргарита БычковаАлександра Сыдорук
театры
Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

фотографии >>
«3d» - зеркало, в котором отражаются три героини фотографии
«3d» - зеркало, в котором отражаются три героини фотографии
«3d» - зеркало, в котором отражаются три героини фотографии
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