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Премьера хореографической новеллы «Бедная Лиза»

4 марта
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4 марта 2009
Премьера хореографической новеллы «Бедная Лиза» 4 марта 2009 года на сцене Центра им.Мейерхольда. Совместный проект Государственного Театра Наций и Фестиваля современного искусства «Территория».
Леонид Десятников написал камерную оперу на сюжет повести «Бедная Лиза» классика русского сентиментализма Николая Карамзина, будучи еще студентом консерватории, в конце 1970-х годов. Сентиментализм Карамзина и искусная неоромантика Десятникова в спектакле «Бедная Лиза» встречаются с неожиданной и смелой современной хореографией.
Осуществила постановку балетмейстер Алла Сигалова, один из самых ярких отечественных балетмейстеров, работающих в разных жанрах. Камерная опера для двух голосов – сопрано и тенора – усилиями Сигаловой превратилась в хореографическую новеллу для двух исполнителей. В этом экспериментальном спектакле главные партии исполняют драматическая актриса и танцовщик. На сцене - солист Большого театра Андрей Меркурьев и актриса Чулпан Хаматова. И хотя для Меркурьева работа с современной хореографией – не новинка, (он считается одним из самых интересных интерпретаторов современной хореографии), все же этот спектакль – выход исполнителей за рамки своих обычных жанров. Хаматова вступает на территорию хореографии, а Меркурьев приближается к драматическому театру.
Солисты встречаются в «Бедной Лизе» на пике и формы, и карьеры: Хаматова одна из самых востребованных актрис, во многих спектаклях продемонстрировала высокий класс работы в области движения и пластики, а Меркурьев в 2005 году получил премию «Золотая маска», и в 2008 в Италии - Премию Леонида Мясина, одну из самых почетных в мире танца.

Художественный руководитель театра – народный артист России
Евгений Миронов
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персоны
Алла СигаловаЧулпан Хаматова
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