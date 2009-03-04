Премьера хореографической новеллы «Бедная Лиза» 4 марта 2009 года на сцене Центра им.Мейерхольда. Совместный проект Государственного Театра Наций и Фестиваля современного искусства «Территория».

Леонид Десятников написал камерную оперу на сюжет повести «Бедная Лиза» классика русского сентиментализма Николая Карамзина, будучи еще студентом консерватории, в конце 1970-х годов. Сентиментализм Карамзина и искусная неоромантика Десятникова в спектакле «Бедная Лиза» встречаются с неожиданной и смелой современной хореографией.

Осуществила постановку балетмейстер Алла Сигалова, один из самых ярких отечественных балетмейстеров, работающих в разных жанрах. Камерная опера для двух голосов – сопрано и тенора – усилиями Сигаловой превратилась в хореографическую новеллу для двух исполнителей. В этом экспериментальном спектакле главные партии исполняют драматическая актриса и танцовщик. На сцене - солист Большого театра Андрей Меркурьев и актриса Чулпан Хаматова. И хотя для Меркурьева работа с современной хореографией – не новинка, (он считается одним из самых интересных интерпретаторов современной хореографии), все же этот спектакль – выход исполнителей за рамки своих обычных жанров. Хаматова вступает на территорию хореографии, а Меркурьев приближается к драматическому театру.

Солисты встречаются в «Бедной Лизе» на пике и формы, и карьеры: Хаматова одна из самых востребованных актрис, во многих спектаклях продемонстрировала высокий класс работы в области движения и пластики, а Меркурьев в 2005 году получил премию «Золотая маска», и в 2008 в Италии - Премию Леонида Мясина, одну из самых почетных в мире танца.



Художественный руководитель театра – народный артист России

Евгений Миронов