В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»!

9, 10, 30 и 31 марта в 8 часов вечера на сцене ТЕАТР.DOC
при поддержке Министерства Культуры РФ и АНО «Единство журналистики и культуры», а также при участии Театра имени Йозефа Бойса состоятся премьерные показы спектакля Алексея Жирякова
по новой пьесе Вячеслава Дурненкова «Экспонаты»
. Художник – Леша Лобанов
. В постановке заняты актеры: Арина Маракулина
, Сергей Демидов, Никита Емшанов
, Сергей Калашников
, Иван Кокорин
, Ксения Черноскутова
, Анна Егорова, Анатолий Попов, Алексей Розин
, Игорь Стам
, Евгений Антропов
, Владимир Курочкин, Алексей Суренский
.
Вячеслав Дурненков
– один из ведущих современных драматургов нового поколения, лауреат нескольких драматургических конкурсов. Его пьесы, некоторые из которых написаны в соавторстве с братом Михаилом Дурненковым
, неизменно вызывают самый живой интерес у деятелей театра. Многие его пьесы поставлены на сценах Москвы и других российских городов.
«Экспонаты» Вячеслава Дурненкова
победили в драматургическом конкурсе «Действующие лица»
(2008 г.), стали одним из событий Фестиваля молодой драматургии «Любимовка»
в 2007 году, получили одну из премий на фестивале «Новая драма-2008»
.
«Современная драматургия»
: «В «Экспонатах» драматизм пронизывает всю жизнь персонажей. Первый эпизод пьесы вроде бы указывает на социальную сатиру, однако страсти на сцене бушуют не шуточные. Действие происходит в захолустном городке Полынске, куда приезжают циничные менеджеры турбизнеса. Внешне тихая и бедная жизнь провинции для туристов непривлекательна, поэтому Воронько и Черновицкий решают превратить будни городка в постоянно действующий театр, стилизованный под XIX век. Люди три раза в неделю переодеваются и гуляют, едят, пьют, развлекая группы туристов. «Мы все оплатим», - обещает Воронько. Но у каждого члена семейств Зуевых и Морозовых много своих проблем. И не хочется выставлять их «на продажу». В стремлении отстоять право на собственную судьбу дело доходит до автоматов и пистолетов... Дурненков пытается показать жизнь, существующую по другую сторону глянцевых столичных журналов. Автора волнует вопрос, осталось ли в душе у современного человека что-нибудь, кроме желания любой ценой получить деньги. Как происходит вытеснение реального в угоду иллюзорному?»
«Экспонаты»
продолжают совместную программу «Новая пьеса на новой сцене»
Фестиваля молодой драматургии «Любимовка»
, ЦДР А. Казанцева и М. Рощина
и ТЕАТРа.DOC
, в результате которой на сцене ТЕАТР.DOC
появляются «неудобные» для обычного театра, слишком смелые или слишком необычные новые пьесы. В этой программе уже были поставлены «Герой» Павла Казанцева
, «Трусы» Павла Пряжко
и пр.
Режиссер спектакля Алексей Жиряков
родился в Бугуруслане Оренбургской области. Несколько лет работал актером в разных театрах. В 2005 году окончил режиссерский факультет РАТИ
(мастерская Леонида Хейфеца
). Поставил в провинции несколько спектаклей. Спектакль «Экспонаты»
- дебют режиссера в Москве.
Продолжительность – 1 час 40 минут без антракта.
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