В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»!

анонс

20 февраля 2013 Приморский театр - в Москве 2-6 июня 2010 года в Москве прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. Максима Горького.

26 ноября 2006 Индо-ромэнский театр-студия В 1923 году в Петровском парке работал хор Егора Полякова: цыганская элита, городские профессионалы. Цыганская молодежь этого хора объявила себя первой цыганской комсомольской ячейкой.