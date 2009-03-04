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В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»!

4 марта
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4 марта 2009
9, 10, 30 и 31 марта в 8 часов вечера на сцене ТЕАТР.DOC при поддержке Министерства Культуры РФ и АНО «Единство журналистики и культуры», а также при участии Театра имени Йозефа Бойса состоятся премьерные показы спектакля Алексея Жирякова по новой пьесе Вячеслава Дурненкова «Экспонаты». Художник – Леша Лобанов. В постановке заняты актеры: Арина Маракулина, Сергей Демидов, Никита Емшанов, Сергей Калашников, Иван Кокорин, Ксения Черноскутова, Анна Егорова, Анатолий Попов, Алексей Розин, Игорь Стам, Евгений Антропов, Владимир Курочкин, Алексей Суренский.
Вячеслав Дурненков – один из ведущих современных драматургов нового поколения, лауреат нескольких драматургических конкурсов. Его пьесы, некоторые из которых написаны в соавторстве с братом Михаилом Дурненковым, неизменно вызывают самый живой интерес у деятелей театра. Многие его пьесы поставлены на сценах Москвы и других российских городов.
«Экспонаты» Вячеслава Дурненкова победили в драматургическом конкурсе «Действующие лица» (2008 г.), стали одним из событий Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2007 году, получили одну из премий на фестивале «Новая драма-2008».
«Современная драматургия»: «В «Экспонатах» драматизм пронизывает всю жизнь персонажей. Первый эпизод пьесы вроде бы указывает на социальную сатиру, однако страсти на сцене бушуют не шуточные. Действие происходит в захолустном городке Полынске, куда приезжают циничные менеджеры турбизнеса. Внешне тихая и бедная жизнь провинции для туристов непривлекательна, поэтому Воронько и Черновицкий решают превратить будни городка в постоянно действующий театр, стилизованный под XIX век. Люди три раза в неделю переодеваются и гуляют, едят, пьют, развлекая группы туристов. «Мы все оплатим», - обещает Воронько. Но у каждого члена семейств Зуевых и Морозовых много своих проблем. И не хочется выставлять их «на продажу». В стремлении отстоять право на собственную судьбу дело доходит до автоматов и пистолетов... Дурненков пытается показать жизнь, существующую по другую сторону глянцевых столичных журналов. Автора волнует вопрос, осталось ли в душе у современного человека что-нибудь, кроме желания любой ценой получить деньги. Как происходит вытеснение реального в угоду иллюзорному?»
«Экспонаты» продолжают совместную программу «Новая пьеса на новой сцене» Фестиваля молодой драматургии «Любимовка», ЦДР А. Казанцева и М. Рощина и ТЕАТРа.DOC, в результате которой на сцене ТЕАТР.DOC появляются «неудобные» для обычного театра, слишком смелые или слишком необычные новые пьесы. В этой программе уже были поставлены «Герой» Павла Казанцева, «Трусы» Павла Пряжко и пр.
Режиссер спектакля Алексей Жиряков родился в Бугуруслане Оренбургской области. Несколько лет работал актером в разных театрах. В 2005 году окончил режиссерский факультет РАТИ (мастерская Леонида Хейфеца). Поставил в провинции несколько спектаклей. Спектакль «Экспонаты» - дебют режиссера в Москве.
Продолжительность – 1 час 40 минут без антракта.
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персоны
Евгений АнтроповВячеслав ДурненковНикита ЕмшановАлексей ЖиряковСергей КалашниковИван КокоринАрина МаракулинаАлексей РозинИгорь СтамАлексей СуренскийЛеонид ХейфецКсения Черноскутова
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В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»! фотографии
В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»! фотографии
В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»! фотографии
В ТЕАТРе.DOC - «Экспонаты»! фотографии
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