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ЦДР: «На волне Ф.М.»

4 марта
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4 марта 2009
5 и 6 марта в ЦДР состоится премьера нового спектакля Алексея Багдасарова «На волне Ф.М.» по произведениям Ф.М. Достоевского.
Сценография и костюмы – Екатерина Устинова. Грим – Татьяна Сорокина. Автор музыки и исполнитель романсов на стихи Якова Полонского и Николая Гумилева – Ольга Бешуля. Филологи-консультанты по литературному творчеству Ф.М.Достоевского – Андрей Горбунов и Владимир Супик.
В спектакле заняты актрисы: Ольга Прихудайлова, Ольга Бешуля, Татьяна Мухина, Ольга Чернова.
Инсценировка по произведениям «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Идиот», «Дневник писателя», «Записки из подполья», «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди».
Четыре актрисы, четыре персонажа встречаются в одном месте для типичного времяпрепровождения: безобидной, на первой взгляд, игры в карты и приятного чаепития. Это повседневное занятие является знаком давно устоявшейся и оформленной жизни. Если бы не одно негласное правило: игра идет на откровенность...
Четыре женщины, четыре цвета, четыре мысли и отношения к жизни, к любви и слову! Приятная беседа постепенно приобретает более жесткие формы. Ломаются стереотипы. Вскрывается и обнажается истинное:
Страх смерти таит в себе Глубокую жажду Жизни.
Грех давно уже просит об Искренней Любви и Освобождении.
Радость - это не страстное и вечно голодное Наслаждение, а сама Жизнь и есть!
Восхищение красивым словом таит в себе желание познать ту Великую силу, ту нить и связь времен, то начало всех начал, которое зовется - Мыслью! .....
Ольга Прихудайлова, автор идеи спектакля «На волне Ф.М.»: «Спектакль – уход от собственного страха, собственного ада, который создается самим человеком. Наша задача состоит в том, чтобы каждый сидящий в зале на нашем спектакле вспомнил, что можно быть творцом. Творцом собственных обстоятельств, собственной жизни. Момент кризиса связан с паникой. За меня что-то решили и решают. Мною манипулируют. Я лишен понятия будущего. Я окунаюсь в понятие неизвестности. На самом же деле все наоборот. Моя жизнь – это моя жизнь, и я могу сотворить все, что угодно. Об этом и говорит Достоевский. Спектакль «На волне Ф.М.» – не для высокопарной публики, хорошо знающей слог Достоевского, а для людей, которые идут в театр за надеждой, за радостью жизнью!»
Спектакль предполагает лаконичную сценографию, где главным акцентом является актер, слово, пространство, свет. В конце спектакля появляется портрет Федора Михайловича, сотканный из света и тени.
«На волне ФМ.» - второй проект творческого союза актрисы Ольги Прихудайловой и режиссера Алексея Багдасарова. Многие зрители уже видели и полюбили их спектакль «Да я хочу да» по роману Д.Джойса «Улисс», который с большим успехом идет на сцене Театра.doc.
«Сцена на Беговой» (ул. Беговая, 5)
5 и 6 марта 2009 г., нач. в 20 часов
Продолжительность – 1 час 15 минут без антракта.
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персоны
Алексей БагдасаровОльга БешуляТатьяна Мухина (III)Ольга Чернова (II)
театры
Театр.docЦДР

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