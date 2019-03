Гару: «Возьми часть моей души...»

5 марта звезда двух континентов Гару (в миру - Пьер Гаран) дал концерт в московском клубе «Б-1 Максимум». Это уже третье выступление артиста в столице, но до этого он заводил публику в Кремлевском дворце.На пресс-конференции, состоявшейся за несколько часов до начала концертной программы,и организаторы шоу рассказали о своих планах и впечатлениях.Москва стала вторым городом, включенным в крупный гастрольный российский тур знаменитого певца. За день до этого он с успехом выступил в Санкт-Петербурге, а всего Гару посетит 12 городов России, Армении и Украины.По окончании вопросов представительницы фан-клубапод замысловатым названием «Garoussie» подарили артисту электрическую гитару с изображением России и «фанатскую энциклопедию», где записано все, что связано с ним: стихи, русские римейки его песен, признания в любви, интересные истории и случаи. А молодой человек, представлявший компанию Sony Music Russia, вручил певцуу золотой диск, который свидетельствует о том, что более 10 000 CD «Piece of my soul» было продано на территории Росиии и СНГ.родился 26 июня 1972 года недалеко от Квебека в музыкальной семье. В три года родители подарили ему гитару, а уже спустя два года мальчик начал осваивать пианино и орган. Юность Пьер провел, музицируя в ночных клубах, а днем он брался за любую работу: таскал мебель, собирал виноград и т.д. Друзья, заметив страсть парня к ночной жизни и увлечение различными стилями музыки, дали ему прозвище «Garou» – «Оборотень» (от французского выражения loup-garou - «волк-оборотень»).Удача улыбнуласьв 1997 году, когда Люк Пламондон, создатель мюзикла, заметил «молодого волка» на одном из его ночных выступлений с группой The Untouchables и понял, что нашел своего Квазимодо. Постановку ждал ошеломляющий успех во всем мире, а песняс участием молодой звезды держалась на первом месте французских чартов в течение 33 недель подряд, став лучшей композицией второй половины XX века во Франции.Буквально проснувшись знаменитым,начал сольную карьеру: вместе с Селин Дион и Брайаном Адамсом он выступил в новогоднем шоу в канун Миллениума, кульминацией которого стало исполнение песни «Sous le vent» («На ветру») дуэтом Селин и. Дебютный альбом певца «Seul» разошелся тиражом более 4 миллионов экземпляров во всем мире. Два его последующих сольных диска также получили платиновый статус в Европе и Канаде.Помимо концертной и театральной деятельности, как выяснилось на конференции, снимается в кино и на телевидении. Его последняя картина вышла в прокат этой зимой во Франции (какова ее судьба в российском прокате - неизвестно). Он также принимал участие в озвучке анимационной картины.И все-таки музыка для- самое главное. Как и для его поклонников.Певец, как всегда, собрал полный зал. Были и именитые зрители его шоу, но все они спрятались в VIP-зоне. По залу, где все стоя слушали пение, лишь бродил со своими друзьями Тихон Жизневский из «Дикарей» А на сценезаводил своих благодарных поклонников: импровизировал, играл на подаренной ему гитаре, беседовал по душам на всех известных ему языках (включая и русский) и, разумеется, пел любимые многими песни. Это были хиты на французском и английском: рок-баллады, рок-н-ролл, блюз, джаз, романсы и «галльский» шансон. Знаменитуюпевец трансформировал и аранжировал, и получилась дивная смесь популярной «роковой» мелодии и песни с французским и русским (!) вариантом самого известного произведения из оригинального мюзикла.Харизма и обаяниедействует на любого, кто находится в зале. И даже если ты не смыслишь ни черта в музыке и иностранных языках, смысл песен становится понятным. Что тут можно еще добавить, кроме безмерного восхищения талантом.Браво, артист!