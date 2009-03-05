Бикбаев и музыка

анонс

26 сентября 2006

Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира

Первый раз в Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ) "Короля Лира" сыграли 10 февраля 1935 года. Режиссер С. Радлов видел в Лире реакционера и консерватора, пытавшегося противостоять ходу истории: «Дело идет к объединению Англии, а он режет свое королевство на куски, за что и наказан Шекспиром, стоящим на страже исторического прогресса».