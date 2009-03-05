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Бикбаев и музыка

5 марта
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5 марта 2009
Дмитрий Бикбаев, став актером Театра Луны, с музыкой не прощается.
На днях (4 марта) в клубе «Royal Bar» состоялась презентация дебютного альбома «Двухполярный мир» и клипа «Кораблики» группы «БиС» - дуэта двух выпускников «Фабрики звезд» Дмитрия Бикбаева и Влада Соколовского.
Они представили собравшимся не только новый альбом и видеоролик, но и новый имидж, в котором музыканты впервые предстали в своем третьем по счету – после «Твой или ничей» и «Катя» - клипе «Кораблики».
«Кораблики» - один из трех хитов дебютного альбома «БиС», все слова которых поклонники дуэта знают наизусть. Всего же в «Двухполярный мир» вошли 13 композиций, авторство которых принадлежит самим участникам группы, их соратникам по «Фабрике» Марку Тишману и Дакоте, а также их продюсеру и «крестному отцу» Константину Меладзе. В числе треков пластинки – заглавная песня «Двухполярный мир», которую автор – Влад Соколовский – посвятил своим родителям; исполненные Димой Бикбаевым на «Фабрике звезд» композиции «Живой цветок» и «Не молчи»; написанный Марком Тишманом радиохит «Ближе к небу»; сочиненный Дакотой «Ди-джей» и др.
«Этот альбом – итог нашей годовой совместной работы с Владом и Константином Меладзе, - говорит Дима Бикбаев. – У нас с Владом абсолютно разные, полярные дорожки, приведшие нас на эстраду. И все свои умения, накопленные по отдельности, мы воплотили в работе над этой пластинкой. Невероятная школа «Фабрики» только закалила нас, мы сами чувствуем, как выросли в профессиональном плане. Полные залы по всей стране на «фабричных» концертах – теперь наша цель как дуэта».
«Пластинка получилась настолько разнообразной по материалу, что ее можно слушать как сборник качественной музыки разных и даже полярных стилей, - рассказывает Влад Соколовский. – Я никогда не думал, что загоню свой же альбом в айпод и буду с удовольствием постоянно слушать! Но это так, и мне безумно нравится!»
Дима Бикбаев на пресс-конференции, посвященной выходу альбома, также признался, что не собирается расставаться и с театром. Его по-прежнему можно увидеть на сцене Театра Луны.
Коллег по сцене пришли поздравить: группы «А-Студио», «Инь-Ян», Марк Тишман, Дакота, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев с Лерой Кудрявцевой, Ирина Ортман и Сати Казанова. В числе почетных гостей на презентацию пришли Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие.
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Дмитрий БикбаевСати КазановаВалерия КудрявцеваСергей ЛазаревВалерий МеладзеКонстантин Меладзе
театры
"Театр Луны"

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Бикбаев и музыка фотографии
Бикбаев и музыка фотографии
Бикбаев и музыка фотографии
Бикбаев и музыка фотографии
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№ 3
Роман (Пифоров)   23.01.2010 - 01:22
Д.Бикбаев став актером Театра Луны не бросил петь в группе БИС... - автор текста плохо знает мат.часть! Д.Бикбаев уже без малого 7 лет как актер Театра Луны! а вот став одним из участников группы... читать далее>>
№ 2
Ангелина Чаусская (Волгоград)   10.03.2009 - 01:28
ОН замечательный и очень талантливый актёр! Очень известный и популярный среди Молодёжи.Играет в театр "Луны" и Фигурирует в Фильмах! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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