Бикбаев и музыка

Дмитрий Бикбаев
, став актером Театра Луны
, с музыкой не прощается.
На днях (4 марта) в клубе «Royal Bar» состоялась презентация дебютного альбома «Двухполярный мир» и клипа «Кораблики» группы «БиС» - дуэта двух выпускников «Фабрики звезд» Дмитрия Бикбаева
и Влада Соколовского.
Они представили собравшимся не только новый альбом и видеоролик, но и новый имидж, в котором музыканты впервые предстали в своем третьем по счету – после «Твой или ничей» и «Катя» - клипе «Кораблики».
«Кораблики» - один из трех хитов дебютного альбома «БиС», все слова которых поклонники дуэта знают наизусть. Всего же в «Двухполярный мир» вошли 13 композиций, авторство которых принадлежит самим участникам группы, их соратникам по «Фабрике» Марку Тишману и Дакоте, а также их продюсеру и «крестному отцу» Константину Меладзе. В числе треков пластинки – заглавная песня «Двухполярный мир», которую автор – Влад Соколовский – посвятил своим родителям; исполненные Димой Бикбаевым
на «Фабрике звезд» композиции «Живой цветок» и «Не молчи»; написанный Марком Тишманом радиохит «Ближе к небу»; сочиненный Дакотой «Ди-джей» и др.
«Этот альбом – итог нашей годовой совместной работы с Владом и Константином Меладзе
, - говорит Дима Бикбаев
. – У нас с Владом абсолютно разные, полярные дорожки, приведшие нас на эстраду. И все свои умения, накопленные по отдельности, мы воплотили в работе над этой пластинкой. Невероятная школа «Фабрики» только закалила нас, мы сами чувствуем, как выросли в профессиональном плане. Полные залы по всей стране на «фабричных» концертах – теперь наша цель как дуэта»
.
«Пластинка получилась настолько разнообразной по материалу, что ее можно слушать как сборник качественной музыки разных и даже полярных стилей
, - рассказывает Влад Соколовский. – Я никогда не думал, что загоню свой же альбом в айпод и буду с удовольствием постоянно слушать! Но это так, и мне безумно нравится!»
Дима Бикбаев
на пресс-конференции, посвященной выходу альбома, также признался, что не собирается расставаться и с театром. Его по-прежнему можно увидеть на сцене Театра Луны
.
Коллег по сцене пришли поздравить: группы «А-Студио», «Инь-Ян», Марк Тишман, Дакота, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев с Лерой Кудрявцевой, Ирина Ортман и Сати Казанова. В числе почетных гостей на презентацию пришли Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие.
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