Театр имени Пушкина: «Письмо счастья»

6 марта зрители Театра имени Пушкина
получили «Письмо счастья»
. Никакого отношения к спаму из электронной почты это послание не имеет. Так называется премьерный спектакль, который поставил в Москве латвийский режиссер, известный под псевдонимом Джилинджер. На родине он прослыл эпатажным и скандальным постановщиком. Для своего дебюта на столичной сцене Джилинджер выбрал пьесу «Фернандо Крапп написал мне письмо» немецкого драматурга Танкреда Дорста. Он уже ставил это произведение в Риге десять лет назад, но утверждает, что в Москве у него получился совсем другой спектакль.
Вообще, его зовут совсем по-другому, но настоящее имя у режиссера Джилинджера разве что для паспортного контроля. В театре его называют просто Джил. Он ставит спектакли в рекордные сроки: по четыре, а то и по семь постановок в сезон. Такой у него стиль работы.
«Он сразу потребовал, чтобы мы выучили текст, чтобы он отлетал от зубов. Мы выучили его буквально за несколько дней, встали на площадку и пошли работать. То есть мы разбирали и сразу делали. С этим я столкнулась первый раз, потому что так никогда не работала. Конечно, дисциплина, и все очень четко»
, – говорит актриса Анастасия Панина.
Впрочем, четко разобрать спектакль не получится. По сюжету письмо счастья получает самая красивая девушка в городе. Ей пишет блистательный миллионер, предлагая руку и сердце. Она соглашается и оказывает в золотой клетке. Дальше, кажется, возникает банальный любовный треугольник, правда с небанальным ходом событий.
«Так получилось, что прицепилось в Риге – скандальный режиссер. Я думаю это происходит не из-за каких-то эпатажных проявлений в жизни, а из-за подбора материала. Все пьесы, которые я ставлю, они немного провокационные. Конечно, этот спектакль не полностью соответствует тому, чем я занимаюсь в театре»
, – поясняет режиссер.
Действительно, «Письмом счастья»
эпатировать публику сложно, особенно если взять для сравнения хотя бы названия его последних творений. «Маньяк», «Псих», «Некрофил». Впрочем, режиссер-бунтарь в «Письме счастья»
просто проявил себя по-другому. «Здесь его бунтарство, наверное, в эмоциях, которые он пытается вытащить из нас, из московских артистов. Бунтарство эмоций, бунтарство очень сложных мизансцен»
, – говорит актер Владимир Жеребцов.
Пожалуй, самая сложная роль в этом спектакле досталась актрисе. Действие длится чуть менее двух часов, и за это время героиня влюбляется, любит, сходит с ума и даже умирает. Так что можно сказать, что это очень женская история. Происходит она в полупрозрачном пространстве, в декорациях, построенных из рядов пластиковых бутылок. «Очень хрупкая история, потому что даже цветы у нас стеклянные. Очень аккуратными нужно быть во всем этом стекле, потому что может невзначай разбиться, как и взаимоотношения между мужчиной и женщиной»
, – рассказывает актер Александр Арсентьев.
Сейчас, спустя десять лет после первого «Письма счастья»
, Джилинджер, уверен: дважды обращаться к одному и тому же материалу не стоит. Однако «Письмо счастья»
в Театре Пушкина
он все же обещал перечитывать – то есть следить за его судьбой.
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