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Премьера спектакля «Пять вечеров»

6 марта
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6 марта 1959
Сенсацией театрального Ленинграда стала постановка камерной пьесы Володина «Пять вечеров». Премьера состоялась 6 марта 1959 года. Главный герой пьесы возвращается к любимой женщине после долгого отсутствия. Новизна заключалась в отсутствии пафоса: спектакль рассказывал о жизни самых обыкновенных людей, герои были показаны с состраданием и любовью.
Большой драматический театр им. М. Горького. Постановка Георгия Товстоногова. Роли исполняли: Тамара — Зинаида Шарко, Ильин — Ефим Копелян, Слава — Кирилл Лавров, Катя — Людмила Макарова
«Литературная Россия» № 45-46(2010)«Равенства не надо: Александр Володин»:«Как вспоминала актриса Зинаида Шарко, «Пять вечеров» нашла завлит БДТ Дина Морисовна Шварц. Она выцарапывала её из Володина «когтями, щипцами, потому что он считал, что пьеса очень плохая и самому Товстоногову давать такую несовершенную пьесу нельзя.{} Премьера спектакля «Пять вечеров»Пьеса появилась в театре, и его пригласили читать. Это был отдельный спектакль. Собралась труппа, естественно, во главе с Георгием Александровичем. И вот наш великий драматург-классик открывает пьесу и начинает читать. Через несколько фраз он говорит: «Извините, там очень бездарно написано. Я вот это исправлю и это исправлю». Читает, читает дальше – через несколько страниц: «Ой, как это плохо! Я... я даю слово, что я это исправлю!» Вот так он прочёл всю пьесу, извиняясь за то, что она плохо написана. И «Пять вечеров», и Саша Володин просто изменили всю мою жизнь. Георгий Александрович сказал ему: «Я поставлю пьесу с волшебством». Саша – он потом мне сам рассказывал – не понял: «С каким волшебством? Где волшебство там? Коммунальная квартира!» И тем не менее получилось именно волшебство, спектакль, конечно, был удивительный».
Елена Горфункель «Три вечера в 2010-м»: «Пять вечеров» — как будто на зал обрушилась жизнь, пробив до самой улицы бархатно-золоченные изнутри стены театра. Спектакль БДТ стал и классикой, и каноном. Кто не хотел бы войти в историю театра так, как вошли в нее Зинаида Шарко (Тамара), Ефим Копелян (Ильин), Кирилл Лавров (Слава) и Людмила Макарова (Катя)? По сей день все новые постановки «Пяти вечеров» соотносятся со спектаклем Товстоногова — лирическим, тихим, своевременным, по-настоящему человечным, правдоподобным и поэтичным. По сей день крепость товстоноговских «Пяти вечеров» никем не взята.
«Пять вечеров» в 1959 году были поставлены не только в БДТ. В Москве по этой пьесе Олег Ефремов и Галина Волчек сделали спектакль в «Современнике».
«Современник». Постановка Олега Ефремова. Роли исполняли: Тамара — Лилия Толмачёва, Ильин — О. Ефремов, Инженер — Евгений Евстигнеев.
Лилия Толмачева: «Володин – поэт простых вещей»:
Много былоПремьера спектакля «Пять вечеров» разговоров на эту тему, мы ничего не знали, что делается в БДТ – но вдруг! – слышим в Москве, что Ленинград потрясен, что родился гениальный спектакль. Но чем потрясен и почему гениальный? Пытались представить себе, в чем победа, немного зная товстоноговскую эстетику. Думали, что Товстоногов берет проникновением в быт, абсолютной достоверностью, правдой чувств. А Ефремов хотел доказать, что он понимает Володина как никто.
– Вы помните день премьеры?
– Это один из самых ярких дней в моей жизни. Успех у зрителя был огромный! Казалось, что мы победители. Звучали громовые овации. Но никогда от успеха Ефремов не впадал в заблуждения. У нас было правило: каждый спектакль принимала труппа. Артисты садились в круг и разбирали шаг за шагом: что удалось, а что нет. «Пять вечеров» труппа приняла «на ура». Все говорили о постановке как о счастье. Я помню, как подбежала ко мне Людмила Иванова. У нее были новые сережки, она их стала снимать, чтобы мне подарить, но сережки сломались, и Мила сказала: «Лилечка, я не знаю, что тебе отдать, я так счастлива, что я рядом с тобой!» Были такие восторги… Очень многие говорили: «Какое счастье, что вы сделали этот спектакль».
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персоны
Ефим КопелянКирилл ЛавровЛюдмила МакароваГеоргий ТовстоноговЛилия ТолмачёваЗинаида Шарко
театры
"Современник"БДТ

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