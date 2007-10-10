Премьера спектакля «Пять вечеров»

анонс

Государственный московский Камерный театр даст до конца зимнего сезона четыре премьеры. 10 марта будет показана комедия Шеридана «Обманутый обманщик».

10 октября 2007

VIII международный театральный фестиваль NET

С 27 ноября по 6 декабря 2006 года в Москве прошел международный театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр). Каждый год этот фестиваль предлагает новый ракурс, новый срез театрального процесса и знакомит московских зрителей с лучшими образцами мирового сценического искусства.