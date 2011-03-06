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«Алиса». Мировая премьера

6 марта
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6 марта 2011
«Алиса». Мировая премьера6 марта 2011 года в ТКЗ «Дворец на Яузе» «Балет «Москва»» открыл новый сезон долгожданной премьерой спектакля «Алиса». Балет-буфф по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» настолько яркий, красочный и глубокий, что интересен как детям, так и взрослым. Сила человеческого воображения, способного изменять мир – вот что заинтересовало хореографа Ивана Фадеева в этой безусловно неоднозначной истории.
Алиса, появившаяся в этом мире благодаря игре воображения гения-математика, - персонаж загадочный. Каждый открывает в ней что-то от себя и для себя. В этом спектакле она неожиданно сталкивается не только с существами, населяющими Страну Чудес, но и – со своим Вторым Я. Алисе предстоит пройти через всё то, с чем сталкивается каждый из нас в своей жизни - игру, любовь, страх, надежду.
Мир воображения, Страна Чудес – невероятное пространство, где может произойти всё, что угодно. И заиграться в этот мир так же легко, как и легко себя в этом мире потерять.
Кто они – Белый Кролик, Синяя Гусеница, Чеширский Кот, Рыцарь, Троица Безумного Чаепития, Труляля и Траляля, Шалтай-Болтай и многие другие? Кто она – Алиса, и какая она на самом деле? В этой постановке каждый найдет новые ответы на старые вопросы.
«Алиса». Мировая премьера«Алиса» - спектакль в одном действии.
Музыка - Александр Розенблат.
Художник-постановщик - Виктор Герасименко.
Хореография - Иван Фадеев.
Художественный руководитель — Николай Басин.

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