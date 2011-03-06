«Алиса». Мировая премьера

в ТКЗоткрыл новый сезон долгожданной премьерой спектакля. Балет-буфф по мотивам сказокнастолько яркий, красочный и глубокий, что интересен как детям, так и взрослым. Сила человеческого воображения, способного изменять мир – вот что заинтересовало хореографав этой безусловно неоднозначной истории., появившаяся в этом мире благодаря игре воображения гения-математика, - персонаж загадочный. Каждый открывает в ней что-то от себя и для себя. В этом спектакле она неожиданно сталкивается не только с существами, населяющими Страну Чудес, но и – со своим Вторым Я.предстоит пройти через всё то, с чем сталкивается каждый из нас в своей жизни - игру, любовь, страх, надежду.Мир воображения, Страна Чудес – невероятное пространство, где может произойти всё, что угодно. И заиграться в этот мир так же легко, как и легко себя в этом мире потерять.Кто они – Белый Кролик, Синяя Гусеница, Чеширский Кот, Рыцарь, Троица Безумного Чаепития, Труляля и Траляля, Шалтай-Болтай и многие другие? Кто она –, и какая она на самом деле? В этой постановке каждый найдет новые ответы на старые вопросы.- спектакль в одном действии.Музыка -Художник-постановщик -Хореография -Художественный руководитель —