«Любовь до гроба». Премьера

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14 июля 2007 Всепольский фестиваль русской и советской драматургии В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник". Из воспоминаний Галины Волчек: — " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли .

17 декабря 1898 Первое представление «Чайки» в Художественном театре Пьеса «Чайка» поставлена в первый раз 17-го декабря 1898 года.После первого представления пьеса была недели на две снята, потом до конца сезона шла непрерывно полными сборами.

18 июня 2007 Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные... Ряды доноров крови Российской детской клинической больницы пополнились: 14-го июля телеведущая Третьего канала Елена Медовникова сдавала тромбоциты, а Гоша Куценко пришел в гости к детям из отделения онкогематологии-16.