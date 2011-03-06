«Любовь до гроба». Премьера

Смех – до слез, любовь – до гроба
6 марта Саратовский театр русской комедии
представил зрителю премьеру спектакля «Любовь до гроба».
Саратовский театр русской комедии
решил удивить зрителей. Альдо Николаи
– пожалуй, самый востребованный итальянский драматург в мире. Спектакли по его произведениям с блеском идут во многих разнонаправленных по стилю театрах. Для Саратова это первое обращение к одному из лучших образцов творчества знаменитого итальянца. Символично, что случается оно в год, объявленный Годом Италии в России.
Поставил классическую комедию положений о странностях и даже парадоксах любви, о судьбе, играющей человеком, о людях, попавших в водоворот страстей режиссер Андрей Альбанов
. В центре стремительного вихря событий Она – женщина в полном смысле слова, сама стихия, сама судьба, которая входит в двери не стучась. Это о ней мечтает каждый мужчина. Но надо быть осторожнее со своими мечтами – они могут сбыться.
Разгадка феномена долгожительства пьес Николаи
– в виртуозном умении их автора неожиданно и парадоксально закрутить интригу своих произведений вокруг классического сюжета. Но, по словам постановщика, при откровенно комедийном сюжете эта пьеса совсем не так однозначна: внимательный и пристрастный зритель увидит в ней множество планов.
Но речь все же идет о Театре русской комедии
, более того, премьера приурочена к первому весеннему празднику – самому любимому, мы уверены, празднику сильнейшей половины человечества 8 Марта. А значит, на сцене будет романтические коллизии, неожиданные конфликты, патетические признания, обманы – даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе все невероятные сюжетные повороты и совершенно фантастический, почти детективный финал этой бесконечно смешной комедии.
Режиссер-постановщик – А.Альбанов.
В спектакле заняты: Ю.Лазарева
, С.Игнашев
, А.Степанов
, М.Юдин
, Д.Тимонов
, А.Грунева
и др.
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