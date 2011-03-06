Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Любовь до гроба». Премьера

6 марта
Все года

Театральная хроника >>
6 марта 2011
Смех – до слез, любовь – до гроба
6 марта Саратовский театр русской комедии представил зрителю премьеру спектакля «Любовь до гроба».
Саратовский театр русской комедии решил удивить зрителей. Альдо Николаи – пожалуй, самый востребованный итальянский драматург в мире. Спектакли по его произведениям с блеском идут во многих разнонаправленных по стилю театрах. Для Саратова это первое обращение к одному из лучших образцов творчества знаменитого итальянца. Символично, что случается оно в год, объявленный Годом Италии в России.
Поставил классическую комедию положений о странностях и даже парадоксах любви, о судьбе, играющей человеком, о людях, попавших в водоворот страстей режиссер Андрей Альбанов. В центре стремительного вихря событий Она – женщина в полном смысле слова, сама стихия, сама судьба, которая входит в двери не стучась. Это о ней мечтает каждый мужчина. Но надо быть осторожнее со своими мечтами – они могут сбыться.
Разгадка феномена долгожительства пьес Николаи – в виртуозном умении их автора неожиданно и парадоксально закрутить интригу своих произведений вокруг классического сюжета. Но, по словам постановщика, при откровенно комедийном сюжете эта пьеса совсем не так однозначна: внимательный и пристрастный зритель увидит в ней множество планов.
Но речь все же идет о Театре русской комедии, более того, премьера приурочена к первому весеннему празднику – самому любимому, мы уверены, празднику сильнейшей половины человечества 8 Марта. А значит, на сцене будет романтические коллизии, неожиданные конфликты, патетические признания, обманы – даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе все невероятные сюжетные повороты и совершенно фантастический, почти детективный финал этой бесконечно смешной комедии.

Режиссер-постановщик – А.Альбанов.
В спектакле заняты: Ю.Лазарева, С.Игнашев, А.Степанов, М.Юдин, Д.Тимонов, А.Грунева и др.

Александра Кларнетова
версия для печати
персоны
Алексей БондиГригорий ГоринМихаил ЗощенкоВиктор Ольшанский
театры
Саратовский театр русской комедии

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Всепольский фестиваль русской и советской драматургии
Всепольский фестиваль русской и советской драматургии
В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник". Из воспоминаний Галины Волчек: — " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли .
Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...
Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...
Ряды доноров крови Российской детской клинической больницы пополнились: 14-го июля телеведущая Третьего канала Елена Медовникова сдавала тромбоциты, а Гоша Куценко пришел в гости к детям из отделения онкогематологии-16.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Томас Моцкус
Наталья Рожкова
Наталья Рычкова
Константин Скоробогатов
Владимир Талашко
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Клара Лаго
Рене Лефевр
Грэйс Парк
Хью Уильямс
все родившиеся 6 марта >>

Премьеры ТВ

Акушерка. Новая жизнь
4 марта
Россия 1
Чернов
4 марта
НТВ
Солнечный ноябрь
5 марта
ТРК Украина
Всем всего хорошего
8 марта
НТВ
Голос ангела
8 марта
Интер
Лёд
8 марта
Россия 1
Северное сияние. О чём молчат русалки. Фильм пятый
8 марта
ТВЦ
Управдомша
8 марта
Россия 1
Я худею
8 марта
Первый канал
Анатомия убийства
9 марта
ТВЦ
Женщина с прошлым
10 марта
Россия 1
Реализация
11 марта
НТВ
Скажи правду
11 марта
Россия 1
Шифр
11 марта
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен