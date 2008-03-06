IV Всероссийский театральный фестиваль им. А.М. Володина «Пять вечеров» продолжает работу.

2 апреля в рамках фестиваля Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева сыграет спектакль «Зеленая зона» по пьесе Михаила Зуева. Этот спектакль уже принимал участие во Втором Володинском фестивале.
«Зеленая зона» ─ спектакль о жизни людей, в которых мы узнаем самих себя. Искренний, пронзительный, смешной спектакль о жизни, в которой есть место радости и горю, слезам и смеху.
Время действия ─ середина пятидесятых, место действия ─ барак в подмосковном поселке. Жители барака так давно живут в нем, что стали одной семьей. И вот они узнают, что скоро их переселят в новую пятиэтажку. Эта новость приносит в их жизнь надежду на лучшие времена, но что станет с ними, когда выяснится, что это – ошибка?
Режиссер-постановщик – Сергей Афанасьев
Художник-постановщик и художник по костюмам – Дмитрий Гребенкин
Художник по свету ─ Сергей Барсуков
Музыкальное оформление – Сергей Афанасьев
Действующие лица и исполнители:
Толя Гущин – Павел Поляков, Павел Южаков
Прохор Пасечник – Заслуженный артист РФ Сергей Новиков
Паня, его жена – Ирина Денисова
Володя, их сын – Артем Свиряков
Максим Корнеев – Владимир Павлов, Заслуженный артист РФ Николай Соловьев
Клава Горохова, его жена – Ирина Тимофеева
Борис, ее сын – Александр Туравинин
Нина Дмитриевна Носкова – Марина Александрова
Владислав Павлович, очередной сожитель Нины Дмитриевны – Константин Ярлыков
Валя Лебедева по прозвищу Лебедина – Светлана Галкина
, Снежанна Мордвинова, Татьяна Жулянова
Николай, ее муж – Владислав Шевчук
Шура Салова – заслуженная артистка РФ Зоя Терехова
Лида, ее внучка – Мария Филиппова
Тема – Артем Голишев
«Зеленая зона» - спектакль-лауреат Новосибирской театральной премии «Парадиз - 2001», участник Второго Всероссийского театрального фестиваля “Пять вечеров” им. Александра Володина (г. Санкт-Петербург, 2005 г.), обладатель приза «Серебряный витязь» V Международного театрального форума «Золотой витязь» (г. Москва, 2007).
3 апреля – фестиваль представляет Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева со спектаклем «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе Виктора Славкина.
Виктор Славкин:
Поначалу пьеса называлась "Дочь стиляги", и в ее основе лежит подлинная история. Со мной в институте учился парень по кличке Бэмс. Он увлекался запрещенным тогда западным джазом, модно одевался, его любимым писателем был Хемингуэй, а не какой-нибудь лауреат Сталинской премии Семен Бабаевский. Однажды на факультетском вечере он спел по-английски "Чаттанугу - Чучу", что тогда приравнивалось к антисоветской пропаганде. Помните: "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст". Бэмса чудом не исключили из института, но и ходу после окончания не давали. Это воспоминание и послужило толчком к пьесе.
О спектакле:
с тех пор, как запрещали джаз, прошло двадцать лет. В обычной квартире обычного инженера, бывшего стиляги Бэмса и его жены Люси (в молодости она была звездой кафе «Орион») встречаются бывшие однокурсники, когда-то оказавшиеся по разные стороны ДЖАЗА и их дети, которым кажется, что они гораздо взрослее своих родителей…
Сочные приметы времени, собранные художником Владимиром Фатеевым на небольшом пятачке сцены, совсем не затмевают колоритных героев, очень тонко и с любовью созданных артистами.
Спектакль «Взрослая дочь молодого человека» стал ярким завершающим аккордом в своеобразной ретро-трилогии, включившей в себя спектакли «Зеленая зона» и «Пять вечеров».
Постановка – Сергей Афанасьев
Сценография – Владимир Фатеев
Костюмы – Ольга Таирова
Музыкальные консультации – Вадим Суховерхов
Роли исполняют:
Куприянов, по кличке Бэмс: Засл. арт. РФ Сергей Новиков
Прокопьев, по кличке Прокоп: Засл. арт. РФ Николай Соловьев
, Владислав Шевчук
Люся, жена Бэмса: Ирина Ефимова, Ирина Денисова
Ивченко: Константин Ярлыков
Элла, дочь Бэмса: Татьяна Жулянова
Толя, сын Прокопа: Илья Катунцев
Игорь, сокурсник Эллы: Павел Поляков
4 апреля Московский Новый драматический театр продолжит фестивальную программу спектаклем Вячеслава Долгачева «Дочки-матери» по пьесе Александра Володина.
Главная героиня Ольга, еще не осознает всего драматизма своего положения. Она полна сил, активна, даже оптимистична, но при этом она «над пропастью» - абсолютно не защищена и психологически на грани какого-то страшного срыва…
Спектакль поставил художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев. Сценография Маргариты Демьяновой.
Одинокая девочка добра и верит в добро, ее альтруизм ищет приложения. И мать-то она разыскивает, чтобы помогать ей. На вопрос: «Зачем тебе такая мать? - она отвечает: «Может, я ей нужна…».
В роли Ольги очень интересно заявляет себя недавняя выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства Елена Муравьева.
Ольга готова бескорыстно помогать другим, но, прививая добро, она начинает осознавать - чего на самом деле лишила ее жизнь.
В спектакле играют: заслуженные артисты России Ирина Мануйлова (Елена Алексеевна), Андрей Зенин
(Вадим Антонович), Анатолий Сутягин (Петр Воробьев); артисты Дмитрий Вагин (Резо), Надежда Пылаева (Аня). Александра Змитрович (Галя) и др.
Володин дает единственный рецепт в такой ситуации: не отталкивать беззащитного, не доводить его до отчаяния, а помогать - тем же добром, состраданием…
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