Объявлены номинанты премии «Гвоздь сезона»

Союз театральных деятелей РФ
объявил номинантов Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона»
. Премии удостаиваются наиболее яркие постановки московских театров прошедшего театрального сезона.
Номинантами премии стали спектакли: «Дворянское гнездо»
, реж. Марина Брусникина
, Московский художественный театр им. А. П. Чехова
; «Дядя Ваня»
, реж. Римас Туминас
, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова
; «Медея»
, реж. Кама Гинкас
, Московский театр юного зрителя
; «Ничья длится мгновение»
, реж. Миндаугас Карбаускис
, Российский академический молодежный театр
; «Триптих»
, реж. Петр Фоменко
, Московский театр «Мастерская П. Фоменко»
; «Хелло, Долли!»
, реж. Сергей Голомазов
, Государственный академический театр «Московская оперетта»
; «Wonderland-80»
, реж. Константин Богомолов
, Московский театр-студия под руководством О. Табакова
.
Главный победитель и обладатель «Большого хрустального гвоздя»
будет оглашен 14 марта 2011 года
на девятой церемонии награждения финалистов премии.
В праздничном вечере ожидается участие Александра Калягина
, Дмитрия Дюжева
, Дарьи Мороз
, Нины Гуляевой
, Дмитрия Назарова
, Сергея Маковецкого
, Владимира Вдовиченкова
, Людмилы Максаковой
, Екатерины Карпушиной
, Нелли Уваровой
, Александра Гришина
, Галины Тюниной
, Кирилла Пирогова
и других известных деятелей культуры.
Церемония награждения, по устоявшейся традиции, пройдет в неформальной обстановке театрального капустника, составленного из пародий на самые громкие премьеры прошедшего театрального сезона столицы.
«Гвоздь сезона»
- премия особая, во-первых, это награда «профсоюзная», работу театра оценивают коллеги по цеху, во-вторых, у премии нет номинаций – лучший актер, режиссер, художник. Награду получает спектакль в целом, как совокупный результат работы всего творческого коллектива театра. Спектакль—обладатель главного приза объявляется «Гвоздем сезона»
.
Церемония состоится 14 марта в Театральном центре «На Страстном», по адресу: Страстной бульвар, 8а. Сбор гостей в 19:00.
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