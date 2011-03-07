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Объявлены номинанты премии «Гвоздь сезона»

7 марта
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7 марта 2011
Объявлены номинанты премии «Гвоздь сезона»
Союз театральных деятелей РФ объявил номинантов Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона». Премии удостаиваются наиболее яркие постановки московских театров прошедшего театрального сезона.
Номинантами премии стали спектакли: «Дворянское гнездо», реж. Марина Брусникина, Московский художественный театр им. А. П. Чехова; «Дядя Ваня», реж. Римас Туминас, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова; «Медея», реж. Кама Гинкас, Московский театр юного зрителя; «Ничья длится мгновение», реж. Миндаугас Карбаускис, Российский академический молодежный театр; «Триптих», реж. Петр Фоменко, Московский театр «Мастерская П. Фоменко»; «Хелло, Долли!», реж. Сергей Голомазов, Государственный академический театр «Московская оперетта»; «Wonderland-80», реж. Константин Богомолов, Московский театр-студия под руководством О. Табакова.
Главный победитель и обладатель «Большого хрустального гвоздя» будет оглашен 14 марта 2011 года на девятой церемонии награждения финалистов премии.
В праздничном вечере ожидается участие Александра Калягина, Дмитрия Дюжева, Дарьи Мороз, Нины Гуляевой, Дмитрия Назарова, Сергея Маковецкого, Владимира Вдовиченкова, Людмилы Максаковой, Екатерины Карпушиной, Нелли Уваровой, Александра Гришина, Галины Тюниной, Кирилла Пирогова и других известных деятелей культуры.
Церемония награждения, по устоявшейся традиции, пройдет в неформальной обстановке театрального капустника, составленного из пародий на самые громкие премьеры прошедшего театрального сезона столицы.
«Гвоздь сезона» - премия особая, во-первых, это награда «профсоюзная», работу театра оценивают коллеги по цеху, во-вторых, у премии нет номинаций – лучший актер, режиссер, художник. Награду получает спектакль в целом, как совокупный результат работы всего творческого коллектива театра. Спектакль—обладатель главного приза объявляется «Гвоздем сезона».
Церемония состоится 14 марта в Театральном центре «На Страстном», по адресу: Страстной бульвар, 8а. Сбор гостей в 19:00.

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Финалисты премии «Гвоздь сезона»

СТД РФ
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персоны
Константин БогомоловМарина БрусникинаВладимир ВдовиченковСергей ГоломазовАлександр ГришинНина ГуляеваДмитрий ДюжевАлександр КалягинМиндаугас КарбаускисЕкатерина КарпушинаСергей МаковецкийЛюдмила МаксаковаДарья МорозДмитрий НазаровКирилл ПироговРимас ТуминасГалина ТюнинаНелли УвароваПётр Фоменко
театры
"Мастерская Петра Фоменко"Московская опереттаМосковский ТЮЗМХТ им. А.ЧеховаРАМТТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатральный Центр «На Страстном»ТОТ

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