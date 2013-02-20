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Начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра

7 марта
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7 марта 1905
7 марта 1905 г. — начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской.
Среди попыток создания народного общедоступного театра в России в начале XX в. наиболее интересным и долговечным явился Передвижной общедоступный театр, руководимый П. П. Гайдебуровым и Н. Ф. Скарской. Театр открылся в 1903 году при Литовском народном доме в Петербурге, но желание общаться с большими массами зрителей естественно привело к выделению в 1905 году передвижной части труппы, которая объехала буквально всю Россию, включая Хабаровск и Владивосток.
Репертуар театра строился преимущественно на классических пьесах. Ведущее место занимал Островский: уже за первый сезон было сыграно 10 -пьес великого драматурга. За первое десятилетие работы театра Гайдебурова и Скарской было поставлено свыше 30 пьес Островского, пьесы Горького («Мещане»), Л. Толстого («Власть тьмы»), А. К. Толстого (трилогия), Чехова («Иванов», «Вишневый сад», водевили), Гоголя, Сухово-Кобылина, а также Мольера, Бомарше, Шекспира, Шиллера, Байрона, Гете, Гауптмана, Ибсена, Зудермана.
Во время спектаклей проводилась работа по культурному воспитанию зрителей: говорились вступительные слова, после звонка запрещался вход в вал, были отменены выходы актеров на аплодисменты, распространялись анкеты для отзывов.
Состав труппы театра часто менялся. Постоянными руководителями и актерами были П. П. Гайдебуров и Н. Ф. Скарская; как актер и режиссер выступал А. Брянцев, горячо занимавшийся в то время проблемой создания, упрощенной сценической декорации.
Большое влияние на театр оказали мистико-религиозные течения, столь характерные для эпохи. Особенно сильно эти влияния сказывались на репертуаре передвижной труппы театра.
Первые годы после революции Передвижной общедоступный театр проводил значительную работу по организации рабочих студий на заводах Петрограда.
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персоны
Павел ГайдебуровНадежда Скарская

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Павел Гайдебуров и Надежда Скарская – создатели и руководители «Передвижного театра», сверху – А. Арбузов – советский драматург, ученик и друг П. Гайдебурова, артист «Передвижного театра»
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