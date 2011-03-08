Авангардный подарок на 8 марта

анонс

Мы полагаем, что должен быть решительно осужден приказ Комитета по делам искусств «О ликвидации театра им. Вс. Мейерхольда».

18 февраля 2013

Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын".

Это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку…