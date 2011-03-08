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Авангардный подарок на 8 марта

8 марта
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8 марта 2011
Авангардный подарок на 8 марта
8 марта в арт-центре «Пушкинская-10» / ГЭЗ-21 – премьерный показ спектакля Театральной Лаборатории Вадима Максимова «Философский камень».
Режиссер: Вадим Максимов.
В ролях: Павел Луговской, Екатерина Булатова, Оксана Свойская, Мария Дробинцева.
Авангардный подарок на 8 марта
«Я люблю тебя! Я хочу тебя в этой твоей земной оболочке!»
В декабре жюри фестиваля негосударственных театров «Рождественский парад» сравнило режиссера спектакля со знаменитым Григорием Перельманом, а само сценическое действие – с модными шокирующими фотосессиями (подробнее – в статье на сайте театра). Не менее оригинальную реакцию вызвал и первый показ «Философского камня» в ГЭЗ-е.
Основываясь на сценарии гениального французского безумца Антонена Арто, актеры разыгрывают полуфарс-полумистерию о любви и стремлении к познанию, понятиям, сливающимся здесь воедино. Как фарс спектакль Вадима Максимова подразумевает провокации в духе площадного театра, выразительные костюмы, иллюстративную пластику. Как мистерия – ужас и восхищение, трепет от возбуждения и отвращения. Знакомые фигуры комедии дель арте – доктор, Коломбина, Арлекин – то приобретают зловещие черты, становясь олицетворением страстей человеческих, то оказываются комическими марионетками. Вопрос о том, что же такое философский камень в этом спектакле-перевертыше получает множество ответов, а, быть может, напротив, ни одного.
«И никакие философские беседы не могут погасить огня, потому что одна земная оболочка мучительно желает другую. (…) Коломбина соблазняет Арлекина (…). А вот измена ли это? Ведь Доктор-то спит! Может быть, ему это снится? (…) А может быть просто он врач? Акушер? Ну, тогда это – его работа, принимать детей. А может быть он Бог? (…) Ведь не зря же зрителю предлагается хлебушек. Поешь, зритель, причастись. Ну, или разомни булочку, слепи маленького гомункулуса, почувствуй, как трудно быть Богом» - Анна Ульянова.

Театральная Лаборатория
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