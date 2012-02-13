Николай Губенко возглавил Театр на Таганке

В 1983 году, когда Юрий Любимов уехал из страны и был лишен советского гражданства, а поставленные им спектакли изъяты из репертуара, Театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос, который согласился занять пост своего товарища только потому, что думал, что этим он спасет театр, не даст его закрыть. Но он ошибся. Юрий Любимов, находившийся за рубежом, выразил бурный протест, обвинив Эфроса в пренебрежении корпоративной этикой и солидарностью. Несколько известных актеров любимовской труппы демонстративно покинули Театр на Таганке. Эфрос принципиально не взял на Таганку практически никого из прежних актеров-единомышленников. И получилось так, что старых соратников он потерял, а новых не приобрел. И хотя с режиссером охотно сотрудничали артисты Таганки – Валерий Золотухин, Алла Демидова, Вениамин Смехов, но большинство труппы бойкотировало нового художественного руководителя. Несмотря на то, что все валилось из рук, Эфрос успел поставить на Таганке несколько спектаклей, среди которых "На дне" и "Мизантроп". Но ненастным январским днем Анатолия Васильевича Эфроса настиг очередной сердечный приступ, который привел мастера к смерти...
По предложению худсовета Театра на Таганке 9-го марта 1987 года коллектив возглавил Николай Губенко.
Предложение худсовета о назначении Губенко оказалось впоследствии роковым
для судьбы театра.
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