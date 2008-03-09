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Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда

9 марта
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9 марта 2008
9 марта 2008 года состоялась российская премьера спектакля "Зал ожидания" молодого драматурга Натальи Шапошниковой и известного актера, режиссера и продюсера Михаила Горевого.
Этот спектакль был поставлен по предложению парижского театра «Одеон» специально для гастролей в Париже в декабре 2007 года. Что такое жизнь человека? Сон? Путь? Зал ожидания? Есть ли жизнь после жизни? В чем жизнь во время жизни? Откуда мы? Зачем мы? Кто мы? Кто мы для самого опасного врага и самого понимающего друга в нашей жизни - для самих себя? - над этими самыми сложными вопросами предлагают поразмышлять драматург и режиссер на спектакле «Зал ожидания».
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Михаил Горевой

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Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда фотографии
Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда фотографии
Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда фотографии
Премьера в Театральном Центре им. Вс.Мейерхольда фотографии
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