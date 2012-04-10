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Детские и недетские фантазии

10 апреля
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10 апреля 2012
В театре им.В.Комиссаржевской 10 апреля - спектакль «Летят по небу шарики» детской студии «Театр-класс»
Светлый, пронизанный ностальгией детства спектакль состоит из отрывков жизни. Девочка с косичками, прошедшая длинную жизнь и превратившаяся в старушку, улетевшая в небо той самой маленькой девочкой;
Детские и недетские фантазии
Солдат, пришедший с войны, вновь обретающий свою семью и любовь; огромный земной шар, на который легко взбираются малыши, обвивая руками тонкие зеленые ветки – все эти бесхитростные и бессловесные образы вписаны в наши дни, месяцы, годы…
Это рассказ о быстротечности времени. В спектакле не произносят ни одного слова, но это не балет, не пантомима, не танец. Это драматический рассказ, переданный эмоциями маленьких актеров. Первое чувство и расставание, бумажные кораблики и жгучая обида, мыльные пузыри и одиночество…. Все, что хранит наша память – знакомо каждому, сидящему в зале, потому что все это - родом из детства. Только это согревает, дает силы жить и верить по-настоящему, как в детстве, - в чудо…
Детские и недетские фантазии
Детская студия «Театр-класс» существует около 20 лет. Ее бессменные руководители - Сергей Бызгу и Ольга Карленко совместно с детьми создали немало спектаклей. Часть выпускников стали профессиональными артистами, окончив театральные ВУЗы страны, на всю жизнь сохранив благодарность своим первым театральным наставникам.
Сергей Бызгу - заслуженный артист России, мастер курса в Академии театрального искусства, режиссер и педагог. Ольга Карленко – ведущая актриса ТЮЗа им.Брянцева, педагог, участник международных мастер-классов для детей по актерскому мастерству.
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персоны
Сергей БызгуОльга КарленкоАндрей Шимко

обсуждение >>
№ 1
Яков (Москва)   18.04.2012 - 08:15
Сам спектакль не смотрел, но с удовольствием сходил бы. Хочется сказать большое спасибо постановщику и всем организаторам таких детских спектаклей. Надо больше создавать и детские мюзиклы... читать далее>>
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1 комментарий
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