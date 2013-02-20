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Расстрел подпольной группы «Соколы»

10 апреля
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10 апреля 1944
Она стояла на сцене, знакомой до мельчайших подробностей. На сцене, где она была Дездемоной, Глафирой, Дианой... На сцене, которая помнила Щепкина, Стрепетову, Комисеаржевскую... А из зала смотрели чужие глаза людей в ненавистных фашистских мундирах. Глаза людей, привыкших уничтожать, жечь, стрелять. Людей, которые только что убили ее мужа. И ей надо было петь для них. Потому что она была актрисой. Потому что она была борцом. И она запела...
Запомните это имя — Александра Федоровна Перегонец. Заслуженная артистка республики. Когда фашисты заняли Симферополь, любимица публики Шурочка Перегонец вместе со своими коллегами по симферопольскому драматическому театру вошла в подпольную группу «Соколы». Она играла на сцене, она пела перед немецкими офицерами дома, в созданном ею «салоне», а ночью готовила перевязочные материалы для партизан, доставляла медикаменты. «Соколы» целых три года снабжали Большую землю важнейшими сведениями о действиях фашистов, помогали партизанам, под предлогом создания театральной студии спасали молодежь от угона в Германию.
А 10 апреля 1944 года фашисты расстреляли их на окраине Симферополя.
Они погибли за три дня до освобождения Симферополя.

Эта подлинная история с почти документальной точностью воссоздана на экране. Сохранены настоящие имена героев Симферопольского подполья. Режиссер Георгий Натансон собрал материалы о подпольной группе «Соколы», встречался с бывшими крымскими подпольщиками и партизанами — соратниками героев, написал вместе с В. Орловым пьесу, которая шла на симферопольской сцене, поставил сценарный вариант пьесы в Московском театре-студии киноактера.
«По человеческому долгу мы обязаны в первую очередь вспомнить не тех героев войны, лица и имена которых освещены победными салютами. Этих людей все знают. Важно не забыть тех, кто не увидел победы, но сделал для нее все, что мог»,— эти слова Константина Симонова стали своеобразным эпиграфом к фильму о подвиге симферопольских актеров.

Роль замечательной советской актрисы Александры Перегонец, обессмертившей свое имя подвигом, сыграла Зинаида Кириенко.

«Спутник кинозрителя», декабрь 1981 года
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