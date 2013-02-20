Расстрел подпольной группы «Соколы»

анонс

20 февраля 2013 «Не будите спящую собаку» на московской сцене! 23 мая на сцене Московского театра Киноактера состоялась премьера спектакля «Не будите спящую собаку» по мотивам известной детективной истории Дж. Б. Пристли.

3 октября 1922 Премьера оперетты Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля» Московский Камерный театр 3 октября 1922 года показал оперетту Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля». Постановка А. Таирова, оформление художника Г. Якулова.

8 ноября 1927 «Бронепоезд 14-69» на сцене МХАТ Бронепоезд 14-69... Без этих четырех цифр, невозможно представить себе историю советского театра.