В «Булгаковском Доме» - Александр Синюков

13 апреля в «Булгаковском Доме»
состоялся творческий вечер актера театра имени Станиславского Александра Синюкова
.
Александр
известен не только тем, что является одним из лучших профессиональных чтецов. Вместе с Дмитрием Солодовниковым он создал рок-группу «Что делать»
, чьи песни пользуются определенным успехом, хоть и не часто их можно услышать в радиоэфире.
Встреча с актером получилась душевная и запоминающаяся. Правда, на сей раз актеру аккомпанировал на гитаре не его партнер по группе, а Сергей Красильников. Вместе они исполнили многие популярные песни из репертуара «Что делать»: «Не жизнь», «Танго», «Идет снег», «Театральная», «День рождения», «Садомазохизм», «Связи» и «Лето».
Но такое таинственное и легендарное место, как Музей Булгакова
, конечно же, располагает к чтению самого Михаила Афанасьевича. Что и было воплощено в реальность чтением булгаковской «Богемы». И не только... Александр
прочитал внимательным зрителям «Снегопад» Давида Самойлова, «Пушкин в лицее» Юрия Тынянова, «Я жду вас всегда с интересом» Виктора Голявкина и другие рассказы и стихи.
Дополнительные материалы:
Фоторепортаж с вечера
Интервью с Александром Синюковым
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