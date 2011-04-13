Space - в Кремле

Дидье Маруани
и SPACE
отметили 50-летие полета Юрия Гагарина
театрализованным шоу в Кремле
.
Основной концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля 2011 года
.
Для большинства жителей нашей планеты слово «space»
означает всего-навсего «космос»
на английском языке. Но в России и странах бывшего СССР это слово значит в эмоциональном и культурном плане много больше: ведь для всех нас SPACE
– это, в первую очередь, название французского коллектива, исторически первой электронной группы, сумевшей исключительно силой музыки, а не рекламы завоевать любовь и признательность слушателей всех стран и континентов.
У каждого поколения в России – свой SPACE
. Для слушателей постарше это лучшая музыка для первых модных дискотек конца 70-х и первые концерты Дидье Маруани
в России летом 1983 года с составом Paris-France-Transit
. Для современных меломанов с традиционными вкусами – нечастые, но тем более прекрасные выступления SPACE
в нашей стране в 1992-2002 гг. А для совсем нового поколения любителей музыки, пока еще не представляющих, какое значение имеет SPACE
для отечественного слушателя, совершенно незабываемым откровением стало выступление группы в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля
.
SPACE
вновь удивили россиян – Дидье и его коллектив показали свое обновленное по случаю полувекового юбилея полета в космос Юрия Гагарина сценическое шоу, которое, безусловно, можно назвать инновационным и для российской и для мировой сцены. Для новой концертной программы легенды европейской электронной поп-музыки были разработаны смелые новаторские решения по части световой картины и сценического звука; знаменитое на весь мир лазерное шоу SPACE
блеснуло обновленным великолепием.
Однако всем понятно, что для сверхпопулярной французской команды эта игра красок и лазерных лучей – не главное. Музыкальная атмосфера концертов SPACE
неподвластна нашему циничному времени – фантастическое звучание электронных клавишных по-прежнему раскрывает для публики неведомые дали Вселенной, приглашая в «Волшебный полет»
.
Вполне логично, что место и время проведения большого московского концерта SPACE
были продиктованы близостью творчества Дидье Маруани
к космической тематике и неизменной популярностью коллектива в России.
Кроме того, SPACE
и Сергей Скачков
(лицо и голос золотого состава группы «Земляне»
) исполнили на концерте сверхновый гимн российских космонавтов.
Вряд ли в нашей стране найдется хоть один меломан со стажем, который не знает песню «Трава у дома»
группы «Земляне»
, ставшую национальным российским хитом еще в далеком 1983 году. У знаменитой композиции, покорившей сердца слушателей всех вкусов и возрастов, 13 апреля состоялось второе рождение, когда на сцене Государственного Кремлевского дворца
встретились исполнитель «Травы у дома» Сергей Скачков
и группа SPACE
.
Помимо творческого альянса с российским коллегой, Дидье Маруани
приготовил еще один сюрприз для московских зрителей – премьеру своей новой композиции «Gagarine Hourra»
(«Ура, Гагарин!»
), посвященной полету первого космонавта планеты.
обсуждение >>