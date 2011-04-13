Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Space - в Кремле

13 апреля
Все года

Театральная хроника >>
13 апреля 2011
Дидье Маруани и SPACE отметили 50-летие полета Юрия Гагарина театрализованным шоу в Кремле.
Основной концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля 2011 года.
Дидье Маруани
Для большинства жителей нашей планеты слово «space» означает всего-навсего «космос» на английском языке. Но в России и странах бывшего СССР это слово значит в эмоциональном и культурном плане много больше: ведь для всех нас SPACE – это, в первую очередь, название французского коллектива, исторически первой электронной группы, сумевшей исключительно силой музыки, а не рекламы завоевать любовь и признательность слушателей всех стран и континентов.
У каждого поколения в России – свой SPACE. Для слушателей постарше это лучшая музыка для первых модных дискотек конца 70-х и первые концерты Дидье Маруани в России летом 1983 года с составом Paris-France-Transit. Для современных меломанов с традиционными вкусами – нечастые, но тем более прекрасные выступления SPACE в нашей стране в 1992-2002 гг. А для совсем нового поколения любителей музыки, пока еще не представляющих, какое значение имеет SPACE для отечественного слушателя, совершенно незабываемым откровением стало выступление группы в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля.
SPACE вновь удивили россиян – Дидье и его коллектив показали свое обновленное по случаю полувекового юбилея полета в космос Юрия Гагарина сценическое шоу, которое, безусловно, можно назвать инновационным и для российской и для мировой сцены. Для новой концертной программы легенды европейской электронной поп-музыки были разработаны смелые новаторские решения по части световой картины и сценического звука; знаменитое на весь мир лазерное шоу SPACE блеснуло обновленным великолепием.
Однако всем понятно, что для сверхпопулярной французской команды эта игра красок и лазерных лучей – не главное. Музыкальная атмосфера концертов SPACE неподвластна нашему циничному времени – фантастическое звучание электронных клавишных по-прежнему раскрывает для публики неведомые дали Вселенной, приглашая в «Волшебный полет».
Вполне логично, что место и время проведения большого московского концерта SPACE были продиктованы близостью творчества Дидье Маруани к космической тематике и неизменной популярностью коллектива в России.
Кроме того, SPACE и Сергей Скачков (лицо и голос золотого состава группы «Земляне») исполнили на концерте сверхновый гимн российских космонавтов.
Сергей Сачков
Вряд ли в нашей стране найдется хоть один меломан со стажем, который не знает песню «Трава у дома» группы «Земляне», ставшую национальным российским хитом еще в далеком 1983 году. У знаменитой композиции, покорившей сердца слушателей всех вкусов и возрастов, 13 апреля состоялось второе рождение, когда на сцене Государственного Кремлевского дворца встретились исполнитель «Травы у дома» Сергей Скачков и группа SPACE.
Помимо творческого альянса с российским коллегой, Дидье Маруани приготовил еще один сюрприз для московских зрителей – премьеру своей новой композиции «Gagarine Hourra» («Ура, Гагарин!»), посвященной полету первого космонавта планеты.

InterMedia
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Новый термин - «социалистический реализм»
Новый термин - «социалистический реализм»
Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Геннадий Фролов
10 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Фролов.
Владимир Курган
7 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Владимир Курган.

День рождения >>

Римантас Багдзявичюс
Алексей Бахарь
Дмитрий Бобров
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Леонид Яновский
Говард Кил
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Морис Роне
Войцех Соляж (II)
Элизабет Трисенар
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Премьеры ТВ

Московские тайны. Опасный переплёт
12 апреля
ТВЦ
Кикбоксер: Возмездие
13 апреля
Первый канал
Конь изабелловой масти
13 апреля
ТВЦ
Бойся желаний своих
14 апреля
Домашний
Крёстная
14 апреля
Россия 1
Принцесса Лягушка
15 апреля
Домашний
Ростов
15 апреля
НТВ
Девочки мои
17 апреля
Домашний
Лабиринт иллюзий
18 апреля
Домашний
Психология любви
18 апреля
Домашний
В отражении тебя
19 апреля
Домашний
Родственные связи
19 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен